Захарова заявила о переходе Запада к «цифровому» влиянию на страны

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Современные технологии стали новым инструментом международного взаимодействия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о переходе Запада к использованию цифровых инструментов для воздействия на внутренние процессы других государств вместо прямого военного присутствия. Об этом дипломат сообщила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Выступая на сессии «Цифровой суверенитет Глобального Юга: новые возможности партнерства», Захарова отметила, что цифровая среда стала одним из способов внешнего влияния на общества и государства.

«Чтобы раньше оказать влияние, нужно так или иначе, ну то, что Запад называет иметь boots on the ground, <…> в военно-политическом смысле, в экономическом смысле, вы должны там физически присутствовать. Но сегодня, как мы видим, воздействия на те или иные государства, общества, сообщества осуществляются во многом извне, до уровня просто проникновения во все сферы жизни», — заявила Захарова.

По словам дипломата, подобное воздействие может осуществляться как с использованием разрешенных методов, так и запрещенными способами. Она также обратила внимание на попытки западных стран, как считает Захарова, препятствовать развитию независимых цифровых платформ и систем коммуникации в других государствах.

Дипломат подчеркнула, что самостоятельные цифровые инструменты необходимы странам для сохранения суверенитета. По ее мнению, информационная и коммуникационная среда позволяет оказывать влияние на государства без непосредственного присутствия на их территории.

«Сегодня именно коммуникационная информационная цифровая среда дает возможность тем, кто и раньше был метрополией, подступиться к реализации нового проекта, глобального проекта неоколониализма, то есть не имея своего присутствия на Земле», — заключила она.

Ранее в этот же день Захарова заявила, что система, созданная для предотвращения новой мировой войны, разрушается из-за действий Запада. Дипломат также выразила сомнения в том, хватит ли у мирового сообщества возможностей для противодействия опасным процессам.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что попытки Запада добиться стратегического поражения России, в том числе за счет давления на экономику, обречены на провал.

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