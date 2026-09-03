Армения просит Россию помочь в строительстве метро

Армения обсуждает с Россией возможность участия в строительстве метро в Ереване

Власти Армении обсуждают с Россией возможность участия в строительстве станции метро «Ачапняк» в Ереване. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, российская сторона может быть привлечена к проекту благодаря большому опыту в сфере строительства метрополитена.

«Мы с Россией также обсуждаем вопрос их участия в строительстве станции метро „Ачапняк“, поскольку у них есть большой опыт. Мы были бы рады, если бы они поддержали нас в этом вопросе», — сказал Пашинян.

Премьер Армении уточнил, что речь идет не только о строительстве одной станции, но и о новом этапе развития Ереванского метрополитена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никол Пашинян назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень хорошими». По словам Пашиняна, в ближайшее время он планирует посетить Москву с официальным визитом. Переговоры лидеров продолжались около часа, большая часть встречи прошла в закрытом формате. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, включая экономику, энергетику, транспортную сферу и вопросы безопасности.

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