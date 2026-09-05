Застрелил, расчленил, закопал: бизнесмен в Подмосковье убил семейную пару

Бизнесмен в Подмосковье убил семейную пару из-за спора о земле и долгов

Бизнесмена обвиняют в убийстве семейной пары под Истрой в Московской области. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

«По данным следствия, 27 августа текущего года обвиняемый, находясь у себя в доме в деревне Лобаново городского округа Истра, совершил убийство знакомой супружеской пары, выстрелив в потерпевших из пистолета», — написали в публикации пресс-службы ведомства в МАКС.

Родственники супругов забеспокоились из-за того, что те перестали выходить на связь, и подали заявление о пропаже. Следователи восстановили маршрут передвижения пары, проследив его вплоть до дома 65-летнего коммерсанта. У него на участке провели обыск и нашли человеческие останки.

Все вещественные улики по делу изъяли, обвиняемого отправили на допрос, где он сознался в содеянном. По словам мужчины, он расправился с семьей из-за спора вокруг земельного участка и долгов.

Ранее 5-tv.ru писал о расследовании другого дела о жестоком убийстве. В Ханты-Мансийском автономном округе задержали подростка, обвиняемого в расправе над бывшим одноклассником — по показаниям матери убитого ребенка, несовершеннолетний преступник мог до этого лишить жизни и расчленить своего отца.

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