Застрелил, расчленил, закопал: бизнесмен в Подмосковье убил семейную пару

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Предприниматель расправился с супругами из-за спора о земле и долгов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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Бизнесмен в Подмосковье убил семейную пару из-за спора о земле и долгов

Бизнесмена обвиняют в убийстве семейной пары под Истрой в Московской области. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

«По данным следствия, 27 августа текущего года обвиняемый, находясь у себя в доме в деревне Лобаново городского округа Истра, совершил убийство знакомой супружеской пары, выстрелив в потерпевших из пистолета», — написали в публикации пресс-службы ведомства в МАКС.

Родственники супругов забеспокоились из-за того, что те перестали выходить на связь, и подали заявление о пропаже. Следователи восстановили маршрут передвижения пары, проследив его вплоть до дома 65-летнего коммерсанта. У него на участке провели обыск и нашли человеческие останки.

Все вещественные улики по делу изъяли, обвиняемого отправили на допрос, где он сознался в содеянном. По словам мужчины, он расправился с семьей из-за спора вокруг земельного участка и долгов.

Ранее 5-tv.ru писал о расследовании другого дела о жестоком убийстве. В Ханты-Мансийском автономном округе задержали подростка, обвиняемого в расправе над бывшим одноклассником — по показаниям матери убитого ребенка, несовершеннолетний преступник мог до этого лишить жизни и расчленить своего отца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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