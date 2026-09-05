«Здесь наши корни»: Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин назвал Москву символом российской государственности и единства

Президент России Владимир Путин назвал Москву символом российской государственности, единства и стойкости. Об этом глава государства заявил во время торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье», посвященного 879-летию столицы.

«По традиции в начале сентября мы отмечаем День Москвы. Поздравляю с этим праздником москвичей и всех граждан нашей большой страны. Для каждого из нас Москва — это символ российской государственности, нашей сплоченности и единства, стойкости и великих свершений», — сказал глава государства.

Президент также рассказал о своих впечатлениях от посещения храма, где находятся мощи великого князя Дмитрия Донского. По словам Путина, этот исторический деятель сыграл значительную роль в становлении России.

«Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда и все здесь. Здесь наши корни», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города. Он отметил, что за почти девять веков Москва прошла через множество испытаний, но каждый раз становилась только сильнее.

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