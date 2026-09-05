В Кронштадте произошел пожар в трюме ремонтируемого корабля
Возгорание произошло на полярном ледоколе «Адмирал Макаров».
Фото, видео: Max/МЧС Санкт-Петербурга/mchs_st_peterburg; 5-tv.ru
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На Петровской улице в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга в трюме ремонтируемого корабля произошел пожар. Об этом сообщило МЧС России по городу.
Сообщение о возгорании поступило 5 сентября в 14:20. По данным МЧС, огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлекли десять единиц техники и 52 сотрудника МЧС.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напомнило жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять без присмотра включенные электроприборы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Стамбуле произошел пожар в гостинице в районе Бакыркей. Возгорание началось утром в шестиэтажном здании, после чего огонь быстро распространился на верхние этажи. Спасатели эвакуировали постояльцев и смогли вывести из отеля семь человек, которые оказались заблокированы внутри. В результате происшествия пострадали 12 человек. Их доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Информация о наличии среди пострадавших граждан России не поступала.
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