Михаил Шуфутинский стал народным артистом России

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 841 0

Соответствующий указ опубликован 5 сентября.

Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Президент России Владимир Путин присвоил певцу и композитору Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Шуфутинскому Михаилу Захаровичу — артисту, композитору, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в тексте указа.

Михаил Шуфутинский родился в Москве в 1948 году. Он получил широкую известность как исполнитель эстрадных песен и один из самых узнаваемых представителей русского шансона. Среди его самых известных композиций — «Третье сентября», которая стала одним из самых популярных хитов артиста. Шуфутинский неоднократно становился лауреатом премии «Шансон года».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Шуфутинский рассказал о влиянии признания публики на его творчество. Артист отметил, что успех вдохновляет его продолжать заниматься музыкой и работать над новыми проектами. Также, по словам певца, поддержка слушателей помогает ему сохранять веру в будущее. Шуфутинский добавил, что продолжает вести активную творческую жизнь, выступает и занимается студийной работой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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