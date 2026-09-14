Сад как лекарство: как работа с растениями помогает победить деменцию

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 13 0

Кроме того, процессы в огороде подойдут для тех, кто хочет избавиться от депрессии и выглядеть моложе.

Как работа в огороде влияет на здоровье и деменцию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Public Health: садоводство ассоциируется со снижением риска развития деменции

Регулярное занятие садоводством существенно снижает риск развития возрастной деменции и способствует укреплению общего состояния здоровья человека. Об этом говорится в материале «Известий».

По мнению исследователей, уход за растениями сочетает в себе умеренную физическую активность и психологическую разгрузку, что в совокупности ведет к снижению уровня смертности среди пожилых людей. Работа на грядках также стала рассматриваться как форма «социального назначения» — сегодня врачи предлагают ее пациентам для борьбы со стрессом и бессонницей вместо препаратов.

Одно из преимуществ работы в саду или огороде — регулярная двигательная активность. Такие задачи, как посадка, обрезка или перевозка грунта обеспечивают комплексное воздействие на разные системы.

«Это включает в себя длительные незначительные физические усилия, будь то посадка, обрезка, поднятие мешков с землей, копание или перемещение тачек. Повышение частоты сердечных сокращений может положительно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также работа руками и выполнение повторяющихся задач могут снизить уровень кортизола», — сказал врач Хью Койн.

Кроме того, после изучения образа жизни пожилых людей в Китае, было установлено, что те, кто часто работает в саду, сталкиваются с меньшим риском развития деменции. Результаты опубликованы в журнале Public Health. Еще одно исследование показало, что деятельность в огороде снижает проявление депрессии.

Специалисты также считают, что садоводство способствует биологическому омоложению. Так, у любителей работать в огороде увеличивается длина защитных участков хромосом, которых с возрастом становится только меньше. Важную роль также играет наблюдение за ростом растений и радость от достигнутого результата — это активирует систему вознаграждения и дает ощущение цели.

Кроме того, в издании добавили, что контакт с почвенными микроорганизмами стимулирует выработку серотонина. Все это делает огородничество эффективным инструментов для продления активного долголетия.

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