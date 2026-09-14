Образ Африки в мировых СМИ обсудили на Международном фестивале молодежи

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Имиджу континента посвятили специальную сессию.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Кто формирует образ Африки в мировых медиа сегодня обсуждали на Международном фестивале молодежи. Специальная сессия была посвящена формированию имиджа континента: его образ меняет не риторика, а присутствие — репортажи и готовность задавать неудобные вопросы.

Много внимания сегодня также посвящено истории. Например, на интерактивной выставке о возрождении в мире нацистских идей. Основная цель экспозиции — объединить усилия в борьбе за будущее мира.

Все участники отмечали неповторимую атмосферу фестиваля, заряженную на позитив и достижение целей.

«Самое главное — это эмоции, которые царят между участниками. Присмотритесь к этому. Это, наверное, то, что внушает самый большой оптимизм и веру в счастливое будущее на нашей планете», — сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Указ о проведении фестиваля президент Россиии Владимир Путин подписал в прошлом году. В просветительской программе — полторы сотни лекторов: спортсмены, ученые, артисты, бизнесмены.

Молодые лидеры могут не только получить навыки и знания, но и представить свои научные проекты и технические разработки. Только в детской программе заявлено 60 авторских инициатив. Всего же фестиваль объединил десять тысяч участников из 191 страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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