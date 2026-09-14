Пломбу из носа пациентки достали в Подмосковье

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Василиса Власова
Василиса Власова 36 0

Инородное тело случайно обнаружили на компьютерной томографии.

Что делать если зубная пломба застряла в носу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Серпухове из носа пациентки достали пломбу

Жительница Серпухова обратилась в местную больницу с жалобой на инородный предмет в носу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Находка была сделана случайно во время компьютерной томографии, которую женщине назначил стоматолог перед имплантацией. Дело оказалось в обломанном фрагменте зубной пломбы, вероятно, попавший в левую гайморову пазуху еще при давнем лечении зуба. Долгие годы он не давал о себе знать и не беспокоил пациентку.

Однако при осмотре ЛОР-врач Серпуховской больницы установил, что инородное тело стало благоприятной средой для скопления и роста грибка внутри пазухи. Специалисты решили провести оперативное вмешательство.

«Через миниатюрный доступ с помощью тончайших инструментов бережно удалили и грибковые массы, и фрагмент пломбы, после чего пазуху тщательно промыли антисептическими растворами. Подобные случаи требуют от хирурга особой точности и внимания», — отметил заведующий оториноларингологическим отделением Магомед Магомедалиев.

Врач также добавил, что современные эндоскопические методики позволяют решать подобные сложные задачи максимально бережно для пациента. Обходится без больших разрезов и долгого процесса восстановления.

Женщина находится под наблюдением медиков, ее состояние в норме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи в Подмосковье достали из уха пациентки таракана.

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