Сломя голову: 71-летняя гонщица сбила пенсионерку на самокате

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Пострадавшая попала в больницу, а любительницу скорости ожидает суд.

71-летняя пенсионерка сбила другую на электросамокате

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пенсионерка сбила другую пожилую женщину на электросамокате

В Липецкой области 71-летняя пенсионерка предстанет перед судом после аварии с участием электросамоката. Нарушительница, которая управляла мощным устройством, сбила другую пожилую женщину. Об этом сообщила региональная прокуратура в мессенджере МАКС.

По версии следствия, пенсионерка двигалась по встречной полосе проезжей части в Новой Деревне с небезопасной скоростью. Она не заметила женщину, стоявшую у края дороги, и совершила на нее наезд.

В результате столкновения пострадавшая получила серьезные травмы. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа и ушибом головного мозга.

Экспертиза отнесла электросамокат мощностью 500 Вт к категории мопедов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим механическим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Отягчающим обстоятельством стало то, что обвиняемая не имела права управления транспортными средствами.

Материалы дела направлены в суд. В случае признания вины пенсионерке может грозить до семи лет лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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