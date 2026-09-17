Первый шаг: Хабенский начал работу в Школе-студии МХАТ со сбора средств

Хабенский начал новую главу в Школе-студии МХАТ с большого проекта

Народный артист РФ Константин Хабенский начал работу в новой должности с запуска проекта, который поможет собрать средства для Школы-студии МХАТ. На сцене учебного театра стартовал цикл вечеров «Моя школа», где именитые выпускники и актеры МХТ имени Чехова будут выступать перед зрителями, а собранные средства направят на поддержку студентов и педагогов, а также развитие учебного заведения.

Первым участником творческого вечера стал заслуженный артист РФ Игорь Верник — его кандидатуру для запуска проекта предложил Хабенский. Константин, который в марте 2026 года был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, рассказал, что идея проекта появилась после наблюдения за тем, как выпускники относятся к судьбе своего учебного заведения.

«Мы увидели, как выпускники — абсолютно разные — реагируют на судьбу школы, и увидели сплоченность некую. Подумали, что, наверное, сейчас, во времена суперконкуренции в театрах, на съемочных площадках и так далее, внимание профессиональное и человеческое со стороны выпускников школы-студии, которые заявили о себе либо вчера, либо много лет назад, их профессиональное и человеческое внимание к тем, кто находится в школе — студенты, педагоги и так далее — очень важно и необходимо именно сегодня», — рассказал Хабенский корреспонденту 5-tv.ru.

Актер отметил, что творческие вечера будут проходить каждую вторую и четвертую среду месяца. По его словам, все финансовые сборы от мероприятий направят на поддержку школы-студии, студентов и преподавателей.

«И творческий вечер, встречи, которые будут происходить каждую вторую и четвертую среду месяца, это наш, скажем так, первый камушек в поддержку школы-студии. Потому что все сборы с этих творческих вечеров пойдут на поддержание и на помощь и студентам, и педагогам», — заявил артист.

Хабенский подчеркнул, что помощь учебному заведению не ограничится только концертами. В планах содружества выпускников — проведение мастер-классов, учреждение именных стипендий и другие инициативы.

«Поддержка содружества не ограничится только творческими вечерами. Это будут и мастер-классы, и именные стипендии, и это будут еще какие-то активности, которые мы сейчас разрабатываем, и плюс те идеи и предложения, которые будут приносить с собой наши гости-выпускники», — добавил Хабенский.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.