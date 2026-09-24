«Фигурка отпад»: Валерия поразила снимками в бикини
Артистка получила множество комплиментов от поклонников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Певица Валерия поделилась фотографиями с отпуска
Народная артистка России Валерия поделилась с подписчиками кадрами с семейного отдыха. На снимке 58-летняя певица позирует у бассейна в бикини, продемонстрировав результат регулярных тренировок, правильного питания и работы над собой.
Исполнительница проводит отпуск вместе с мужем Иосифом Пригожиным, сыном и невесткой. Фотографию Валерия сопроводила короткой подписью: «Нечаянная редкость — ещё три дня лета».
Публикация быстро собрала отклики пользователей. Поклонники назвали певицу «эталоном красоты», и отметили что не могут перестать восторгаться ей.
«Вау, восторг, дорогая Валерия. Фигурка — отпад», — написал один из подписчиков.
Не оставил публикацию без внимания и супруг Иосиф Пригожин. Продюсер признался, что восхищается любимой женой каждый день.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Арбитражный суд Москвы признал сына артистки Валерии Арсения Шульгина банкротом. По данным материалов, он занял средства на развитие бизнеса, но не вернул в срок. Также ребенок звезды официально не трудоустроен и не погасил задолженности.
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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
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