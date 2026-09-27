Медвежья угроза: от нападений в огородах до «осады» целого города

Пожар в небольшом торговом центре в башкирском Стерлитамаке произвел глубокое впечатление и на республику, и на всю страну. В огне погибли четыре человека, из них трое родные сестры. Старшей было 33 года, средней — 29, младшей — 27 лет. У всех остались семьи, остались дети. Чудовищное стечение обстоятельств: одна работала в швейной мастерской, а две другие зашли к ней в гости. Их студия располагалась на втором этаже, где загорелся один из соседних отделов. Огонь распространился стремительно, пламя и дым отрезали путь к спасению. Из других офисов люди выпрыгивали из окон, а они не смогли, потому что в мастерской на пластиковых окнах не было ручек. Четвертой погибшей стала 51-летняя женщина, которая просто пришла за покупками.

И тут начало выясняться, что ТЦ изначально строился как жилой дом, и лишь позже его перепрофилировали под торговые помещения. Отсюда странная архитектура: тесные коридоры, много мелких отделов — около ста организаций под одной крышей. На следующий день был задержан владелец комплекса. По версии следствия, он знал о нарушениях требований пожарной безопасности, но не устранял их. Уголовное дело возбуждено по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следствие также намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц органов пожарного надзора, которые несколько лет не включали ТЦ в планы проверок.

Ситуация, пугающая в своей обыденности — авось, помноженный на стремление получить максимальную прибыль. В результате трагедия. И это, к сожалению, частая схема.

Взять ту же ситуацию с нападениями медведей. В Красноярском крае после гибели шесть человек возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Под подозрением чиновники, которые должны были следить за численностью зверей и контролировать их популяцию, не допуская нападений.

И хотя трагические встречи с медведями происходят не только в Красноярском крае, но именно здесь фиксируются случаи, что звери не просто нападают где-то в глухом лесу, но атакуют на приусадебных участках и даже дома. Корреспондент «Известий» Влад Тамошаускас следит за развитием событий.

Еще недавно этот хищник наводил ужас на дачников СНТ Ручеек под Красноярском. После жалоб жителей медведя отстрелили охотники. Опасность, казалось бы, устранена.

«Медведя убили, но никто не соизволил его убрать, сказали это наша проблема», — рассказала председатель СНТ «Ручеек» Людмила Белянина.

Две недели туша лежит прямо в огороде. Разлагается. Запах стоит такой, что его чувствует вся округа. А ведь тухлое мясо может стать приманкой как раз для другого медведя.

«Да, конечно, все звери придут на запах», — говорит владелец участка в СНТ «Ручеек» Владимир Есин.

В этом СНТ люди уже сами составили карту опасности. Здесь отмечают места, где появлялись медведи. И вывод простой — повсюду.

«Закончатся яблоки, дальше начнутся домашние животные, ну им питаться надо», — рассказала председатель СНТ «Дорожник-2» Елена Воронина.

Спрятаться нигде. В Вознесенском медведь напал на женщину прямо у нее в огороде. Сосед застрелил зверя, но было уже поздно. Это седьмая жертва в регионе за сентябрь. В министерстве природных ресурсов и лесного комплекса ситуацию назвали стихийным бедствием, которое невозможно было предсказать.

«Ну, во-первых, я не могу сказать, что это упущение, недоработка и все. Это природное явление», — заявил начальник отдела Госохотнадзора Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Николай Мальцев.

Вот только природное явление началось отнюдь не на этой неделе. В некоторых регионах России численность медведей уже несколько лет превышает оптимальные показатели в три, а где-то и в четыре раза.

«Закрывали наши питомники, нам запрещали заниматься традиционным видом охоты, охотой на медведя. Законы менять надо, правила охоты», — рассказал охотник Александр Тостыгин.

Квоты на добычу выделяли. Но охотников они интересовали далеко не всегда. В Томской области спрос на лицензии на добычу медведя упал в пять раз.

«Недопромысел, я бы даже сказал, катастрофически недопромысел этого зверя. То есть, грубо говоря, из каждых ста медведей, которые определяют к отстрелу уполномоченные органы, отстреливается, а 73 уходят в копилку роста популяции», — рассказал охотовед Михаил Кречмар.

В этом году первые меры появились только после первой смерти. Когда на Алтае зверь вытащил туристку из палатки. Следственный комитет возбудил уголовное дело, пока что без главного подозреваемого, но предстоит установить, были ли приняты необходимые меры.

В итоге в некоторые поселки ввели Росгвардию, где-то объявили награду за медвежью голову, но главное — власти наконец заговорили о том, чтобы начать менять правила охоты.

«Планируем внести изменения в закон об охоте и также медведя добавить наряду с волком в жеребьевку для того, чтобы стимулировать охотников для добычи медведя именно в рамках любительской спортивной охоты», — рассказал министр природных ресурсов Республики Хакасия Владимир Лебедев.

И местные жители действительно готовы брать все в свои руки. Абаза. Республика Хакасия. Здесь охоту уже идет не охота, практически война.

«Обращаем внимание на тепло, на теплые точки, потом их исследуем, потому что теплые точки могут быть не только медведи, а также и другие звери. Косули тоже похожи», — рассказал начальник отдела ГО и ЧС Абазы Денис Вольчук.

После разведки уже наземная группа выходит на перехват.

Такие патрули здесь ходят ежедневно. Потому что без них медведи бы уже захватили город.

Сейчас в Абазе вечер — это центральная площадь. На улице никого, иногда проезжают машины. Люди боятся выходить.

Местный мэр Валентина Филимонова показывает оперативную карту.

«Кружочками обозначено место выхода медведей. То есть можем сказать, что сегодня это практически вся граница нашего города охвачена. Считаю, что это нас настоящая осада города», — рассказала глава Абазы Валентина Филимонова.

И они успевают эту осаду прорвать.

Но и здесь есть проблема. Охотники в Абазе стерегут окраины. А вот если зверь проберется в город, придется ждать полицию. Стрелять в населенном пункте запрещено. Единственное исключение — это угроза жизни, но доказать, что она была очень сложно.

Ярослав в прошлом году встал на пути медведя, который хотел пробраться в сторожку станционного смотрителя. И пальнул в воздух, чтобы напугать.

«Как на суде сказал, сказал судья, что он же на вас не нападал, так он не нападал. Так он мог напасть. Я был наказан. То есть штрафом административным в размере 40 тысяч рублей и изъятием карабина Вепрь», — рассказал охотник Ярослав Яцук.

Сейчас звери активно готовятся к зиме. Им необходимо нагулять жир, найти последние источники пищи. Корма не хватает, в этом году случился неурожай кедрового ореха и ягод, а значит, спячка откладываются, продолжаются выходы к людям. И если прямо сейчас этому не помешать — будут новые жертвы. Причем, нет никакой гарантии, что ситуация не повторится, если правила отстрела не изменят. В природе у медведя нет конкурентов, кроме человека с ружьем.

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