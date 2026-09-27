Приглушить Солнце: как стартапы взялись за геоинженерию

Стартапы взяли за геоинженерию и хотят приглушить Солнце

Перспективные западные стартапы уже замахнулись ни много ни мало на Солнце. Что-то оно слишком ярко светит. Как бы его «приглушить», обсуждают за закрытыми дверями. Все это прикрывается умным словом «геоинженерия».

Еще недавно эта тема считалась «табу». Экологи и ученые отвергали даже мысль воздействовать на планету ради изменения климата. Наоборот, говорили, что мы и так наделали всякого и нужно сокращать выбросы, мусор и тому подобное. А тут на тебе. Но в США прежде всего растут стартапы, которые предлагают как-то «прикрыться» от солнца, раз до самого светила не дотянуться условно «ракетой». Оно слишком большое и слишком горячее. Самый одиозный проект: построить мегазеркало в космосе и «отражать» лучи. Не обязательно «монолитное», можно «засыпать» орбиту мелкими «отражателями».

Кто убирать это все будет, другой вопрос. Доводы «геоинженеров»: «зеленые технологии» буксуют, сокращать CO₂ долго и тяжело. А тут можно все решить, как по мановению волшебной палочки. Всегда пугают такие обещания «чуда».

Есть и более «приземленные» проекты: распылить что-нибудь или в верхних слоях атмосферы, чтобы «прикрыться как зонтиком», или в нижних слоях, чтобы «высветлить» облака, и они стали бы отражателями. После сильных извержений вулканов действительно поверхность земли немного остывает «под облаками» пепла. Но вот в чем проблема. Это кажется странным, бороться с потеплением планеты из-за загрязнения атмосферы, загрязняя ее чем-то другим, но как бы «полезным».

И главный вопрос: а кто будет решать, где «тушить» солнце? Над США, над Африкой или Азией? И главное, какие это будет иметь последствия для всей планеты?

В свете этих событий очередные страшилки про глобальное потепление начинают вызывать вопросы. А вот те, кто их выпускает, не имеют ли они своей целью запугать правительства, например, чтобы они раскошелились на предлагаемые программы?

Вот очередное предсказание: из-за Эль-Ниньо, это такое явление в Тихом океане, из-за которого приходит теплая волна к Южной Америке, на планете умрет до весны почти на полмиллиона человек больше, чем в обычный год. Просто из-за жары.

В списке авторов, помимо скажем так «обычных» университетов, есть и специалисты из НКО. Они точно беспристрастны? Раньше были продавцы воздуха, теперь продавцы чистого воздуха. При этом климат на планете меняется, и это факт. И эффект от этих изменений проявляется в самых неожиданных сферах.

Страдает уже и мужская гордость. Два главных показателя, которые определяют маскулинность — уровень тестостерона и плодовитость драматически снижаются.

И вот уже каждый шестой мужчина в отдельных странах бесплоден. Причины называют разные — перегрев, ожирение, пластик, пестициды. Единого мнения нет: одни считают панику преувеличенной, другие говорят прямо — под угрозой воспроизводство вида традиционным способом. Корреспондент «Известий» Александр Орлов продолжит тему.

Лаборатория, в которой изучают мужскую фертильность в Москве. За год здесь принимают тысячи пациентов. Последние два года ученые фиксируют чудовищный рост обращений тех, кто хочет завести детей, но здоровье не позволяет. Их стало на 40 процентов больше.

«Да, становится все сложнее и сложнее. С каждым годом с каждым десятилетием. Выявляемость мужского бесплодия сильно растет. И в целом, как мы говорили уже раньше — молодеет», — рассказал врач-уролог, андролог Илья Чернявский.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, при таких темпах уже через пару десятилетий каждый шестой мужчина может столкнуться с бесплодием.

согласно последним исследованиям ученых: количество половых клеток у мужчин за последние пол века значительно снизилось. Тогда в одной пробе их насчитывали около 100 миллионов сперматозоидов. Сейчас референсные значения ВОЗ колеблются в районе 39 миллионов.

В результате и детей стали чаще делать искусственным методом. Количество проводимых ЭКО по ОМС только за два года выросло почти на 20% из-за мужчин.

«К сожалению, бывают ситуации, когда пары долго обследуют женщину, и это неправильно. То есть алгоритм действий должен все-таки здесь начинаться с мужской стороны», — рассказала репродуктолог Асия Рамазанова.

И главное, нет точного ответа — почему это происходит. Мужское вымирание началось в 70х. Тогда же впервые зафиксировали падение тестостерона.

Ученые взяли анализ более чем у 100 тысяч мужчин из семи стран мира. Эксперимент показал, что с 1972 года средний уровень главного мужского гормона упал на 54%.

«В среднем количество тестостерона у современных мужчин меньше, чем это было несколько поколений назад», — рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Божедомов.

Тестостерон отвечает и за фертильность, и за здоровье. Он наполняет мышцы энергией, в том числе и главную мышцу в теле человека. Так к 2026 году помолодели сердечники.

За последние двадцать лет увеличилось количество тридцатилетних пациентов.

«Давление артериальное начинает повышаться без какой-либо причины. Один из основных факторов риска развития инфаркта, инсульта. А сейчас мы видим, что пациенты стали все более молодыми», — рассказала кардиолог Оксана Дикур.

Среди причин называют курение, ожирение и даже загрязнение окружающей среды. Исследования показывают, что сегодня с одним вдохом в легкие может попадать до 700 микрочастиц пластика.

«Так как искусственные пластики долгое время отсутствовали в биосфере практически всю ее историю, просто живые существа не имеют механизмов защиты настолько же эффективных, какие есть против других видов чужеродных частиц», — рассказала руководитель центра исследования микропластика в окружающей среде Юлия Франк.

Под подозрением и глобальное потепление. Исследование, которое закончилось в этом году показывает, что в особо засушливые и жаркие периоды в ряде стран именно мальчики умирали еще в утробе. Точной причины, почему выкидыши такие выборочные — нет, но есть теория: в человеческом организме заложен механизм, который ставит жизнь женщины — как продолжательницы рода — на первое место. И, если раньше эта проблема больше касалась африканских и азиатских стран, то теперь и северная часть земли в зоне риска. Например, лето 2026 года в Европе стало самым жарким за все время наблюдений.

«По мере роста температурных аномалий рождаемость падает. Поэтому через девять месяцев после нынешней жары в Европе, скорее всего, будет заметный спад рождаемости», — заявил климатолог Пол Бэквит.

И это только начало. Мужчины могут вообще исчезнуть с лица земли. Причина в Y хромосоме, которая как раз и отвечает за формирование мальчиков из эмбрионов. За многие годы она потеряла почти все свои возможности — истончилась.

«Y-хромосома гораздо меньше X-хромосомы, уменьшилась в размерах в ходе эволюции, несет меньше генов и стремится к настоящей нестабильности», — рассказал доктор медицинских наук Самуэль Салама.

«Y хромосома может полностью исчезнуть. Но пока что новые данные показывают, что потеря генов замедлилась благодаря механизмам стабилизации», — рассказал генетик Хавьер Сэску.

Наука уже ищет ответы — как прожить в мире вообще без мужчин. И в природе есть примеры, где не так уж и нужен этот сильный пол.

«Виды, обладающие половыми клетками, способны к особому типу бесполого размножения — партеногенезу. Ученые уже давно доказали, что в теории женщины на подобное способны, но этика — единственное, что останавливает дальнейшее изучение данного направления», — рассказал исследователь из Кембриджского университета Алексис Сперлинг.

Мальчиков пока что рождается больше, но уже к тридцати годам в поколении остается больше женщин, чем мужчин. И если последние исследования правы — то скоро и эти показатели ухудшатся. Мужчины вымирают, и главная загадка — почему? До сих пор не раскрыта.

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