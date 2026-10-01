Судный день для кровососов: Дональд Трамп объявил войну комарам

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 776 0

Президент США велел уменьшить популяцию насекомых к 2028 году.

Дональд Трамп велел сократить комаров в Вашингтоне

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Трамп распорядился сократить число комаров в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп утвердил распоряжение, касающееся количества кровососущих насекомых в столице — он велел сократить численность комаров, оставив всего одну десятую от их нынешнего числа. Об этом сообщает Politico.

Документ требует к 2028 году сократить число вредных комаров в Вашингтоне не менее чем на 90%, а популяцию клещей — как минимум в два раза.

Согласно публикации, для выполнения задачи планируется задействовать биотехнологические решения и методы, не связанные с химией. К составлению программы привлекут глав МВД и Минсельхоза, а также руководителя Агентства по охране окружающей среды (EPA).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, которым предполагается изменить официальное наименование искусственного интеллекта. Соответствующее заявление он сделал в Белом доме в ходе встречи с руководителями технологических компаний. Трамп счел, что определение «искусственный» здесь не подходит, и участники беседы поддержали такую позицию. В качестве нового названия предложен суперинтеллект.

Ранее Трамп уже указывал на неточность действующего названия. По его убеждению, слово «искусственный» вводит в заблуждение, так как формирует представление, будто подобный интеллект не является настоящим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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