«Мне просто повезло»: Лиза Моряк оставила троих детей с мужем
Актриса рассказала, как супруг помогает ей совмещать работу и большую семью.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Лиза Моряк: Сарик Андреасян — прекрасный папа
Актриса Лиза Моряк пришла на премьеру сериала «Полдень» без мужа — режиссер Сарик Андреасян остался дома с их тремя детьми. Актриса в беседе с 5-tv.ru призналась, что он спокойно отпустил ее на мероприятие и взял заботы о детях на себя.
«Сарик вообще прекрасный семьянин. <…> Мне просто повезло», — рассказала актриса.
Моряк добавила, что муж очень любит детей и старается проводить с ними как можно больше времени. При этом теперь, когда в семье появился третий ребенок, без помощи одного из родителей обойтись особенно сложно.
«Я думаю, что Сарик прекрасный папа, он очень любит детей, много времени посвящает», — сказала актриса.
По словам Моряк, старшая дочь уже достаточно самостоятельна — ей три года, и она может какое-то время играть сама. А вот младшие требуют гораздо больше внимания.
После рождения третьего ребенка актриса практически сразу начала готовиться к новым съемкам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сарик Андреасян решил подарить супруге Лизе Моряк автомобиль в честь рождения третьего ребенка.
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