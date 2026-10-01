«Мне просто повезло»: Лиза Моряк оставила троих детей с мужем

Лиза Моряк: Сарик Андреасян — прекрасный папа

Актриса Лиза Моряк пришла на премьеру сериала «Полдень» без мужа — режиссер Сарик Андреасян остался дома с их тремя детьми. Актриса в беседе с 5-tv.ru призналась, что он спокойно отпустил ее на мероприятие и взял заботы о детях на себя.

«Сарик вообще прекрасный семьянин. <…> Мне просто повезло», — рассказала актриса.

Моряк добавила, что муж очень любит детей и старается проводить с ними как можно больше времени. При этом теперь, когда в семье появился третий ребенок, без помощи одного из родителей обойтись особенно сложно.

«Я думаю, что Сарик прекрасный папа, он очень любит детей, много времени посвящает», — сказала актриса.

По словам Моряк, старшая дочь уже достаточно самостоятельна — ей три года, и она может какое-то время играть сама. А вот младшие требуют гораздо больше внимания.

После рождения третьего ребенка актриса практически сразу начала готовиться к новым съемкам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сарик Андреасян решил подарить супруге Лизе Моряк автомобиль в честь рождения третьего ребенка.

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