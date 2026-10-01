«Мне просто повезло»: Лиза Моряк оставила троих детей с мужем

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 53 0

Актриса рассказала, как супруг помогает ей совмещать работу и большую семью.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лиза Моряк: Сарик Андреасян — прекрасный папа

Актриса Лиза Моряк пришла на премьеру сериала «Полдень» без мужа — режиссер Сарик Андреасян остался дома с их тремя детьми. Актриса в беседе с 5-tv.ru призналась, что он спокойно отпустил ее на мероприятие и взял заботы о детях на себя.

«Сарик вообще прекрасный семьянин. <…> Мне просто повезло», — рассказала актриса.

Моряк добавила, что муж очень любит детей и старается проводить с ними как можно больше времени. При этом теперь, когда в семье появился третий ребенок, без помощи одного из родителей обойтись особенно сложно.

«Я думаю, что Сарик прекрасный папа, он очень любит детей, много времени посвящает», — сказала актриса.

По словам Моряк, старшая дочь уже достаточно самостоятельна — ей три года, и она может какое-то время играть сама. А вот младшие требуют гораздо больше внимания.

После рождения третьего ребенка актриса практически сразу начала готовиться к новым съемкам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сарик Андреасян решил подарить супруге Лизе Моряк автомобиль в честь рождения третьего ребенка.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.56
-0.87 94.88
-1.18
Вдохновители и мыслители: в чем жизненное предназначение рожденных в март...

Последние новости

13:16
«Очень важно»: Ирина Винер о чаевых официантам
13:09
Ремонт привел к останкам: ребенка нашли задушенным и завернутым в газету
13:05
«Ответные меры»: В МИД России вызвали временного поверенного Венгрии в РФ
13:02
«Сарик похудел на уколах»: Лиза Моряк рассказала, что беспокоит мужа
13:01
Скорое пополнение: Анастасия Решетова ждет второго ребенка
12:57
Песков: выступления Путина на «Валдае» ждет весь мир

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Скоро будет сложно: жена Мота предчувствует новый этап в жизни
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня