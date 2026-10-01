От консервов до подгузников: с 1 октября меняются правила маркировки ряда товаров

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 24 0

Для производителей, импортеров, оптовиков и магазинов вводятся новые требования к учету и передаче данных о продукции в системе «Честный знак».

С 1 октября меняются правила маркировки ряда товаров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Депутат Говырин: с 1 октября изменились правила маркировки ряда товаров

Консервы, мясная продукция, а также отдельные хозяйственные и санитарно-гигиенические товары переходят на новые этапы обязательной маркировки с 1 октября. Об этом 5-tv.ru рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин.

Для консервов при розничной продаже касса должна передавать в «Честный знак» код конкретной упаковки или набора. Для оптовых операций с продукцией, произведенной до 1 октября 2027 года, пока предусмотрена передача кода вида товара и количества упаковок. Передача данных по каждой отдельной единице начнется для консервов, изготовленных с указанной даты.

Новые требования также затрагивают туалетную бумагу, бумажные полотенца, подгузники, зубные щетки, расчески и некоторые маникюрные инструменты. Производители и импортеры должны наносить на такую продукцию маркировку до ее выпуска в оборот. Передавать сведения о движении и продаже этих товаров магазины и оптовики начнут с 1 октября 2027 года.

С октября начинается второй этап маркировки мясной продукции в потребительской упаковке. Он распространяется на предусмотренные правилами виды колбас, в том числе вареные, копченые и кровяные.

Отдельные требования установлены для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов. Они должны маркировать мясную продукцию, попадающую под августовский и октябрьский этапы, а передавать сведения о ее дальнейшем движении начнут с 1 июня 2027 года.

Говырин рекомендовал представителям бизнеса заранее проверить классификационные коды товаров, настроить печать и размещение маркировки, а также подготовить кассы и учетные программы к новым операциям.

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