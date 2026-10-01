«Очень маленькие, но очень громкие»: Песков ответил на заявления из Прибалтики

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 25 0

Отдельно пресс-секретарь президента РФ прокомментировал решение Эстонии запретить транзит зерна из России.

Песков ответил на заявления из Прибалтики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Песков назвал антироссийские заявления Прибалтики маленькими, но громкими

Антироссийские заявления из стран Прибалтики «очень маленькие, но очень громкие». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Игоря Балдина.

Отдельно представитель Кремля прокомментировал решение Эстонии запретить транзит зерна из России. По его словам, таким образом страна может внести вклад в возможную нехватку продовольствия в мире, в том числе в Африке.

Песков с иронией отметил, что африканские страны, по его мнению, «высоко оценят» такой шаг Эстонии.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком зерна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейшие медиакомпании Эстонии призвали власти пересмотреть запрет на зарубежную озвучку контента. Представители медиарынка заявляют, что после введения ограничений некоторые зарубежные программы потеряли более половины аудитории. По их мнению, это может привести к тому, что русскоязычные зрители перейдут на нелегальные сервисы и российские платформы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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