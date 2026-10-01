Четыре человека не выходят на связь после пожара на химзаводе в Подмосковье
40 сотрудников завода удалось эвакуировать.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода в Сергиево-Посадском округе произошло возгорание. Об этом сообщил врио главы муниципалитета Алексей Лужецкий.
В момент ЧП в здании находились 44 человека. 40 сотрудников удалось эвакуировать — их осмотрели медики. Местонахождение еще четырех человек в настоящее время устанавливается.
На месте работают экстренные службы. Дежурят бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.
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