Четыре человека не выходят на связь после пожара на химзаводе в Подмосковье

В одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода в Сергиево-Посадском округе произошло возгорание. Об этом сообщил врио главы муниципалитета Алексей Лужецкий.

В момент ЧП в здании находились 44 человека. 40 сотрудников удалось эвакуировать — их осмотрели медики. Местонахождение еще четырех человек в настоящее время устанавливается.

На месте работают экстренные службы. Дежурят бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.

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