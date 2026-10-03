В квартире на Жулебинском бульваре на юго-востоке Москвы обнаружили расчлененное тело 53-летней женщины. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Погибшей оказалась Елена Ц. По предварительным данным, к произошедшему может быть причастен ее сожитель. Сейчас правоохранители устанавливают его личность и местонахождение.

По факту произошедшего столичные следователи возбудили уголовное дело. На месте работают специалисты: они осматривают квартиру, изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

Тело женщины нашли в квартире на Жулебинском бульваре 1/3 max.ru/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ /moscowproc 2/3 max.ru/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ /moscowproc 3/3 max.ru/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ /moscowproc

Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Абхазии задержали мужчину подозреваемого в убийстве российской туристки. В ходе розыска оперативники установили круг общения пропавшей девушки. Подозрение пало на Абухбу Эдгара 2001 года рождения. Доставленный в УВД, мужчина признался на допросе, что задушил девушку во время ссоры в съемном жилье в селе Псахара.

Также 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина устроил стрельбу в ресторане, в результате которой погибли его бывшая супруга и 23-летняя дочь в Хасавюрте.

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