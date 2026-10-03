Тело женщины нашли в квартире на Жулебинском бульваре

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 81 0

Следователи возбудили уголовное дело.

Тело 53-летней женщины нашли в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В квартире на Жулебинском бульваре на юго-востоке Москвы обнаружили расчлененное тело 53-летней женщины. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Погибшей оказалась Елена Ц. По предварительным данным, к произошедшему может быть причастен ее сожитель. Сейчас правоохранители устанавливают его личность и местонахождение.

По факту произошедшего столичные следователи возбудили уголовное дело. На месте работают специалисты: они осматривают квартиру, изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

Тело женщины нашли в квартире на Жулебинском бульваре

1/3

max.ru/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ /moscowproc

2/3

max.ru/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ /moscowproc

3/3

max.ru/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ /moscowproc

Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Абхазии задержали мужчину подозреваемого в убийстве российской туристки. В ходе розыска оперативники установили круг общения пропавшей девушки. Подозрение пало на Абухбу Эдгара 2001 года рождения. Доставленный в УВД, мужчина признался на допросе, что задушил девушку во время ссоры в съемном жилье в селе Псахара.

Также 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина устроил стрельбу в ресторане, в результате которой погибли его бывшая супруга и 23-летняя дочь в Хасавюрте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

22:52
«Медленно обслуживала»: мужчина выстрелил в лицо кассирше в Кирове
22:32
Подозреваемого в изнасиловании ребенка участника СВО разыскивают в Волжске
22:23
Ресторатор из «Депо» отрицает знакомство с расчлененной в Жулебино однофамилицей
22:11
«Переплетение судеб»: Ирина Ортман о новой песне
21:54
«Людям хотелось чуда»: профессор Бубновский объяснил феномен Кашпировского
21:46
Тело женщины нашли в квартире на Жулебинском бульваре

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Любила его больше жизни»: мать четверых детей Маска объявила об их разрыве
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гиблое место: загадка исчезновения Усольцевых и другие тайны красноярской тайги

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня