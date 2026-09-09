Бросилась защищать мать: мужчина расстрелял бывшую жену и дочь в ресторане Дагестана

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 69 0

У женщины осталось пять несовершеннолетних детей.

Мужчина расстрелял бывшую жену и дочь в ресторане Дагестана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина расстрелял бывшую жену и дочь в ресторане Дагестана

В Хасавюрте мужчина устроил стрельбу в ресторане, в результате которой погибли его бывшая супруга и 23-летняя дочь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным источника, 46-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве двух женщин. Инцидент произошел в одном из городских ресторанов, где работали погибшие.

Мужчина потребовал от бывшей жены уволиться из заведения и сосредоточиться на воспитании их пяти несовершеннолетних детей.

Женщина отказалась выполнять его требование и попыталась скрыться. Тогда подозреваемый достал пистолет и несколько раз выстрелил ей в спину.

На защиту матери бросилась их 23-летняя дочь, которая также находилась в ресторане. Мужчина открыл огонь и по ней.

Девушка получила тяжелые ранения и скончалась в больнице примерно через час после нападения.

После стрельбы подозреваемого задержали. В настоящее время с мужчиной работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бразилии мужчина убил супругу после конфликта из-за поддержки разных футбольных команд. Женщина получила восемь ножевых ранений и скончалась на месте.

Изначально осужденный утверждал, что супруга напала на него первой, а затем совершила самоубийство. Позже он признал, что между ними произошел конфликт, однако настаивал на версии о самообороне. 

Преступление произошло на глазах у двухлетних сыновей пары. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.47
0.28 100.50
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Российские войска освободили Озерное в Харьковской области
11:53
Мешала жара и сильный ветер: в Оренбургской области потушили ландшафтный пожар
11:47
Застолье без последствий: сколько можно хранить шашлык, чтобы он не испортился
11:42
«Ньюстальгия»: в российские рестораны возвращаются бабушкины рецепты
11:36
Глава Минфина США сравнил будущее Украины с послевоенной Германией
11:30
Несколько дней надежды: что произошло с пропавшим в Бурятии мужчиной

Сейчас читают

Первый складной iPhone уже близко: что покажет Apple на презентации новинок
Как снизить расход топлива у автомобиля
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео