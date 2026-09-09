Бросилась защищать мать: мужчина расстрелял бывшую жену и дочь в ресторане Дагестана
У женщины осталось пять несовершеннолетних детей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мужчина расстрелял бывшую жену и дочь в ресторане Дагестана
В Хасавюрте мужчина устроил стрельбу в ресторане, в результате которой погибли его бывшая супруга и 23-летняя дочь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По данным источника, 46-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве двух женщин. Инцидент произошел в одном из городских ресторанов, где работали погибшие.
Мужчина потребовал от бывшей жены уволиться из заведения и сосредоточиться на воспитании их пяти несовершеннолетних детей.
Женщина отказалась выполнять его требование и попыталась скрыться. Тогда подозреваемый достал пистолет и несколько раз выстрелил ей в спину.
На защиту матери бросилась их 23-летняя дочь, которая также находилась в ресторане. Мужчина открыл огонь и по ней.
Девушка получила тяжелые ранения и скончалась в больнице примерно через час после нападения.
После стрельбы подозреваемого задержали. В настоящее время с мужчиной работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бразилии мужчина убил супругу после конфликта из-за поддержки разных футбольных команд. Женщина получила восемь ножевых ранений и скончалась на месте.
Изначально осужденный утверждал, что супруга напала на него первой, а затем совершила самоубийство. Позже он признал, что между ними произошел конфликт, однако настаивал на версии о самообороне.
Преступление произошло на глазах у двухлетних сыновей пары.
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