Бросилась защищать мать: мужчина расстрелял бывшую жену и дочь в ресторане Дагестана

Мужчина расстрелял бывшую жену и дочь в ресторане Дагестана

В Хасавюрте мужчина устроил стрельбу в ресторане, в результате которой погибли его бывшая супруга и 23-летняя дочь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным источника, 46-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве двух женщин. Инцидент произошел в одном из городских ресторанов, где работали погибшие.

Мужчина потребовал от бывшей жены уволиться из заведения и сосредоточиться на воспитании их пяти несовершеннолетних детей.

Женщина отказалась выполнять его требование и попыталась скрыться. Тогда подозреваемый достал пистолет и несколько раз выстрелил ей в спину.

На защиту матери бросилась их 23-летняя дочь, которая также находилась в ресторане. Мужчина открыл огонь и по ней.

Девушка получила тяжелые ранения и скончалась в больнице примерно через час после нападения.

После стрельбы подозреваемого задержали. В настоящее время с мужчиной работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бразилии мужчина убил супругу после конфликта из-за поддержки разных футбольных команд. Женщина получила восемь ножевых ранений и скончалась на месте.

Изначально осужденный утверждал, что супруга напала на него первой, а затем совершила самоубийство. Позже он признал, что между ними произошел конфликт, однако настаивал на версии о самообороне.

Преступление произошло на глазах у двухлетних сыновей пары.

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