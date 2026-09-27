Признался после задержания: житель Абхазии убил российскую туристку

Житель Абхазии после задержания признался в убийстве российской туристки

Задержанный по подозрению в убийстве российской туристки в Абхазии дал признательные показания. Об этом проинформировала пресс-служба МВД республики.

В ходе розыска оперативники установили круг общения пропавшей девушки. Подозрение пало на Абухбу Эдгара 2001 года рождения.

Вечером 23 сентября он встретился с Аминой, после чего они уехали на такси. Доставленный в УВД, мужчина признался на допросе, что задушил девушку во время ссоры в съемном жилье в селе Псахара.

По данным МВД, он пытался скрыть следы преступления: утром 24 сентября взял у знакомого машину под предлогом личных дел, вывез тело в Бзыбское ущелье и собирался утопить.

«Но не справился физически и оставил завернутое в покрывало тело в кустах у проселочной дороги. Телефон и вещи своей жертвы Абухба выбросил в мусорные контейнеры по Сухумскому шоссе», — отметили в сообщении службы.

До этого сообщалось, что 26-летняя россиянка Амина из Оренбурга пропала во время отпускав Гагре. Девушка, отдыхавшая с подругой, должна была вернуться из Абхазии 24 сентября. Впоследствии пропавшая решила продлить отпуск и арендовала жилье еще на несколько дней, при этом предупредив мать о своих намерениях, а после перестала выходить на связь.

Подруга убитой, которая отдыхала с ней, просила Амину отказаться от встречи с новым знакомым. Об этом источнику 5-tv.ru сообщила мать погибшей Гульсина Бикбова.

По ее словам, 23 сентября в Гагре девушки познакомились с местным торговцем фруктами, который позвал их на кофе. Подруга отговаривала Амину от рискованного знакомства, но та вечером все же ушла к мужчине.

Сама приятельница покинула Абхазию в ночь на 24 сентября. Перед исчезновением она отправляла подруге видео из дома нового знакомого.

«Амина показала, что он стол ей накрыл, овощи, фрукты нарезали, собачка там бегала», — рассказала Бикбова.

После того как дочь перестала выходить на связь, Бикбова попросила знакомую в Абхазии наведаться к тому мужчине. Сначала он утверждал, что они лишь выпили кофе и девушка ушла. Позже он заявил, что после отдыха россиянка с кем-то созвонилась, села в незнакомую машину и уехала.

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