Тела погибших обнаружили под завалами после пожара на Краснозаводском химзаводе

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 22 0

Специалисты завершили работы по ликвидации последствий возгорания.

Тела погибших обнаружили под завалами химзавода

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Работы по ликвидации последствий пожара на Краснозаводском химическом заводе завершены. При разборе завалов специалисты обнаружили тела пятерых погибших. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий.

«С прискорбием сообщаю — при разборе завалов обнаружены пятеро погибших», — написал он в мессенджере «Макс».

Лужецкий выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, родственникам оказывают психологическую помощь.

При этом в районе продолжается мониторинг воздушной среды. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Угрозы для жителей Краснозаводска и Сергиево-Посадского городского округа нет, подчеркнул глава.

Пожар произошел вечером 1 октября в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода. Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров, обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в момент ЧП в здании находилось 44 сотрудника. При этом только четверых не удалось эвакуировать, так как их место положение было неизвестно. 

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