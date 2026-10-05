В Бразилии назначен второй тур: Флавиу Болсонару лидирует с 48%

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Действующий глава государства Лула да Силва не сумел набрать абсолютного большинства голосов.

Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru

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Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов в Бразилии

В Бразилии назначен второй тур президентских выборов. Действующий глава государства Лула да Силва не сумел набрать абсолютного большинства голосов.

После обработки более 90% бюллетеней лидирует его соперник Флавиу Болсонару — сын бывшего президента страны Жаира Болсонару. У него около 48% — против 44% у Силвы.

Новый раунд состоится 25 октября. Противостояние еще и личное: именно при Силве Болсонару-старший был приговорен почти к 30 годам заключения — якобы за попытку госпереворота. Теперь сын пытается взять реванш и продолжить политический курс отца.

Флавиу Болсонару выступает за сближение с Вашингтоном. В то время как Силва делает ставку на самостоятельную роль Бразилии на мировой арене, а также на укрепление связей с Москвой. В ходе предвыборной кампании он прямо обвинял администрацию США в попытках давления на ход голосования.

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