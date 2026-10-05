Волчанский котел кипит: ВС РФ пресекают попытки боевиков вырваться из окружения

Наши бойцы рассказали детали освобождения Грачевки и Сердобино в Харьковской области. Оба населенных пункта перешли под контроль наших войск 2-го октября. С одного из самых напряженных направлений — передает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Кадры работы группировки «Север» по взятию в котле населенных пунктов Грачевка и Сердобино. Оба перешли под контроль российской армии. Врага бойцы выдавливали на подходах к селам и жгли технику ВСУ.

Отличились штурмовики 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса.

Волчанский котел — это один из горячих участков на харьковском направлении. Враг закрепился в лесопосадках и домах.

Расчеты БПЛА круглосуточно ведут наблюдение за противником. Как только замечено движение, попытка прорыва или выявлена огневая точка, данные сообщают на командный пункт.

В разведывательном подразделении показали запись, на которой отчетливо виден брошенный вражеский беспилотник. Сами украинские боевики ехали на позицию в автомобиле. Российский дрон зафиксировал машину и спикировал вниз.

Беспилотники работают по всему периметру котла, пробивают дорогу пехоте. С внешней стороны российские силы наступают на Приколотное — ключевой узел, через который пока идет снабжение украинской группировки.

«Они иногда пытаются подвезти боеприпасы и продовольствие. Подвозы идут с больших населенных пунктов, например из Великого Бурлука и из Приколотного», — рассказал боец разведывательного подразделения 11-го армейского корпуса с позывным Малыш.

Взятие населенного пункта, как и остальных, которые внутри окружения, зависит от темпов российской армии, а они только растут. За эту неделю силы ВС РФ заняли в котле пять населенных пунктов.

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