Водитель погиб: ВСУ атаковали машину с продуктами для ЗАЭС

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Сотрудники станции продолжают круглосуточно обеспечивать эксплуатацию объекта в условиях обстрелов.

ВСУ атаковали машину с продуктами для ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Лихачев: ВСУ атаковали машину с продуктами для ЗАЭС, водитель погиб

Машина с продуктами для персонала Запорожской АЭС подверглась атаке беспилотника ВСУ, в результате погиб водитель — сотрудник станции. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.

«В воскресенье опять погиб наш товарищ. „Газель“ с продуктами для персонала АЭС была атакована дроном. Водитель — сотрудник станции — погиб», — сказал Лихачев.

Глава «Росатома» также назвал сотрудников ЗАЭС главными героями, которые продолжают круглосуточно обеспечивать эксплуатацию объекта в условиях обстрелов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотника был поврежден пост радиационного контроля Запорожской АЭС в районе Ивановки, примерно в 13 километрах от станции.

Объект входил в систему наблюдения за радиационной обстановкой вокруг ЗАЭС и использовался для получения данных о фоне и возможных изменениях ситуации. На станции отметили, что имеющихся средств и оборудования достаточно для продолжения мониторинга. Повреждение одного поста не означает прекращения контроля и не свидетельствует о возникновении радиационной угрозы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
5 окт
Силы ПВО уничтожили за ночь 199 украинских беспилотников
4 окт
Российские ПВО сбили 280 украинских БПЛА над регионами страны
4 окт
Собянин сообщил об отражении атаки уже 14 направлявшихся к Москве БПЛА
4 окт
Трое погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
4 окт
Силы ПВО России за ночь сбили 559 украинских беспилотников
3 окт
ВСУ атаковали Белгород беспилотниками: среди раненых есть дети
3 окт
Мальчик получил ранение при детонации FPV-дрона в Белгородской области
3 окт
В Калуге в результате атаки дрона пострадали люди и повреждены жилые дома
2 окт
Один человек госпитализирован в результате атаки БПЛА на жилой дом в Волгограде
30 сент
В результате атаки ВСУ на Брянскую область пострадали 12 человек
+8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

11:52
Чернозем вместо скалы: искатели Ноева ковчега проверяют новую зацепку
11:45
Пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей в 2027 году
11:41
Хотел совершить теракт? Американец задержан у штаба ЦАХАЛ в Тель-Авиве
11:38
Боевики в растерянности: как ВС РФ перемалывают врага в Волчанском котле
11:30
Благородная миссия: Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
11:25
Водитель погиб: ВСУ атаковали машину с продуктами для ЗАЭС

Сейчас читают

Никто их не узнает? Какую фамилию дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма используют в школе
Первопроходцы и творцы: в чем жизненное предназначение рожденных в июле
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня