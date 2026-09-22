ВСУ ударили по посту радиационного контроля Запорожской АЭС в районе Ивановки

В результате атаки беспилотника был поврежден пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в районе Ивановки в 13 километрах от станции. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Там отметили, что объект являлся частью системы наблюдения за радиационной обстановкой вокруг ЗАЭС. С его помощью специалисты получали данные о радиационном фоне и контролировали возможные изменения ситуации.

В настоящее время имеющихся средств и оборудования достаточно для продолжения мониторинга. Повреждение одного из постов, как отмечается, не означает прекращения контроля и не свидетельствует о возникновении радиационной угрозы.

При этом специалисты подчеркнули, что каждый объект наблюдения является дополнительным источником информации. Вывод одного из элементов системы может снизить оперативность сбора данных на конкретном направлении, особенно в случае возникновения нештатной ситуации.

Радиационная обстановка в районе Запорожской АЭС продолжает контролироваться имеющимися средствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ситуации вокруг обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. «Росатом» организовал дополнительную поставку дизельного топлива на ЗАЭС. На станции также состоялась ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.