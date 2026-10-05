Силы ПВО уничтожили за сутки 861 беспилотник в зоне СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Также военные сообщили о перехвате четырех управляемых авиабомб и снаряда HIMARS.

ПВО уничтожила 861 беспилотник за сутки в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 861 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

В суточную сводку также вошли четыре уничтоженные управляемые авиационные бомбы. Кроме того, ПВО перехватила один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 861 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.

Отдельно министерство рассказало о действиях Южной группировки войск. По данным Минобороны, ее подразделения продолжают действовать в тылу украинских сил. Военные блокируют транспортные пути и уничтожают имущество и склады противника.

В министерстве также отметили, что подразделения группировки подрывают оборону передовых формирований ВСУ. Таким образом, в сообщении ведомства приведены как результаты работы противовоздушной обороны за сутки, так и сведения о действиях Южной группировки.

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