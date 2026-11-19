Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также над Республикой Татарстан.

В результате ночной атаки на юго-востоке Татарстана под удар попали резервуары для хранения нефти в районе Альметьевска. Как сообщили журналистам в пресс-службе главы республики, крупного пожара удалось избежать.

Кроме того, осколки повредили несколько гражданских объектов. Погибших и пострадавших нет.

Еще одной целью атаки ВСУ стал Крымский мост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По информации Минтранса РФ, движение поездов по железнодорожной части переправы временно приостановлено. В результате налета никто не пострадал.

Эта атака на Крымский мост стала третьей за последние дни. Ранее движение по переправе уже приостанавливали после двух ударов ВСУ. О первом ударе Аксенов сообщил утром 16 ноября. Второй инцидент произошел ночью 17 ноября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.