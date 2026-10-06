Меркурий не первый: что находится ближе всего к Солнцу

Аппарат НАСА приблизился к Солнцу ближе других рукотворных объектов

Меркурий считается ближайшей к Солнцу планетой. Однако рекорд по сближению со звездой принадлежит вовсе не ему. Еще ближе к Солнцу удалось подлететь созданному человеком космическому аппарату — зонду Parker Solar Probe. Об этом сообщает Live Science.

Если говорить именно о планетах, первое место действительно занимает Меркурий. В среднем его отделяет от Солнца около 58 миллионов километров.

Однако орбита космического аппарата может проходить значительно ближе к звезде. Именно это удалось сделать НАСА с помощью Parker Solar Probe — автоматического зонда, запущенного в 2018 году.

Parker Solar Probe установил рекорд

Зонд прошел на расстоянии около 6,1 миллиона километров от поверхности Солнца 24 декабря 2024 года . Это стало самым близким к звезде прохождением объекта, созданного человеком.

Для сравнения: среднее расстояние Меркурия от Солнца составляет около 58 миллионов километров. Таким образом, Parker Solar Probe смог приблизиться к звезде почти в десять раз ближе, чем находится Меркурий в среднем.

При этом аппарат двигался со скоростью около 692 тысяч километров в час. Это также сделало его самым быстрым объектом, созданным человечеством.

Как зонд выдерживает такую близость

Приближение к Солнцу создает экстремальные условия. Parker Solar Probe проходит через внешнюю атмосферу звезды — корону, где температура может превышать миллион градусов по Фаренгейту.

Защищает аппарат специальный углеродный теплозащитный экран. Его передняя сторона рассчитана на температуру около 2600 градусов по Фаренгейту, тогда как оборудование за щитом остается в гораздо более комфортных условиях.

Здесь важна особенность солнечной короны: несмотря на огромную температуру, ее плотность очень низкая. Поэтому воздействие тепла на аппарат отличается от того, с которым столкнулся бы объект в плотной земной атмосфере при такой же температуре.

Зачем ученым понадобилось подлетать так близко

Parker Solar Probe отправили к Солнцу не ради рекорда. Чем ближе аппарат подходит к звезде, тем больше информации он может получить о процессах, происходящих в ее атмосфере.

Зонд изучает солнечный ветер — постоянный поток частиц, покидающих Солнце, а также процессы, связанные с нагревом короны и ускорением заряженных частиц. Полученные данные помогают ученым лучше понимать космическую погоду и явления, которые могут влиять на Землю и технологии в космосе.

Самые близкие к Солнцу небесные объекты

Если рассматривать не только зонд, картина становится интереснее. Ближе всего к Солнцу находятся объекты, чьи орбиты проходят внутри орбиты Меркурия или пересекают ее.

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета. В среднем он находится примерно в 58 миллиона километров от звезды, однако расстояние меняется из-за вытянутой орбиты.

Астероиды группы Вулканоидов — гипотетические небольшие тела, которые могли бы обращаться вокруг Солнца внутри орбиты Меркурия. Пока существование таких астероидов достоверно не подтверждено.

Кометы могут подходить к Солнцу значительно ближе планет. Некоторые из них относятся к околосолнечным кометам и во время прохождения перигелия оказываются на расстоянии всего нескольких миллионов километров от поверхности звезды.

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