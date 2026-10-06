Лантратова помогла сестре погибшего бойца СВО получить медаль и выплаты

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Для получения оставшихся выплат аппарат уполномоченного готовит новое судебное производство.

Сестра погибшего бойца СВО получила медаль и выплаты

Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

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Жительнице Салехарда вручили медаль «За отвагу», которой был награжден ее погибший брат — участник специальной военной операции. Женщина также получила две положенные единовременные выплаты. Об этом 6 октября сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в мессенджере МАКС.

После гибели брата при выполнении боевой задачи женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрею Нестеруку. Передачу награды и получение денег затрудняли семейные и юридические обстоятельства.

Обращение взяли на контроль. Для решения вопроса аппарат омбудсмена связался с военным комиссариатом ЯНАО и Министерством обороны России.

«Сестре погибшего вручили медаль „За отвагу“ и удостоверение к ней. Вопрос с выплатами тоже удалось решить — женщина уже получила две положенные единовременные выплаты», — написала Лантратова.

Помощь семье на этом не завершена. Сейчас аппарат уполномоченного готовит новое судебное производство, чтобы помочь женщине получить оставшиеся выплаты.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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