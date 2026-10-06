Что вы видите? Искусственный интеллект теперь умеет читать ваши мысли

Daily Mail: искусственный интеллект теперь умеет читать мысли

Искусственный интеллект Brain-IT смог восстановить изображения, которые рассматривали участники эксперимента, по данным об активности их мозга. Систему разработали ученые Научного института Вейцмана, сообщило Daily Mail.

Для обучения использовали тысячи снимков мозга восьми добровольцев, сделанных во время просмотра фотографий. Среди них были бейсбольный матч, собака, выглядывающая из автомобиля, и люди на заснеженной равнине.

Программа училась сопоставлять активность мозга с объектами, формами и цветами, а затем воссоздавала изображения, которых раньше не видела.

По словам профессора Михал Ирани, существующие системы могут передавать общий смысл увиденного, но ошибаются в композиции и цветах. Brain-IT, как утверждают разработчики, точнее воспроизводит содержание и детали.

Для адаптации к новому человеку ей достаточно 60 минут данных вместо примерно 40 часов, необходимых другим моделям. Реконструкции после обучения на Brain-IT и более медленной нейросети оказались похожими.

Объединив результаты нескольких исследований, команда также выявила 128 функциональных областей мозга со схожими ролями у разных участников.

Одни реагировали на еду, другие — на спортивные изображения. В области PPA, связанной с восприятием мест, модель обнаружила разделение реакций на помещения и открытые пространства.

Теперь лаборатория работает над расшифровкой слуховой информации и данных электроэнцефалографии. Еще одна возможная задача — восстановление видео и сновидений.

Пока это перспектива: изображения сменяются быстро, а получение данных функциональной МРТ занимает около двух секунд. По словам Ирани, к чтению снов можно будет приблизиться, если удастся преодолеть эти ограничения.

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