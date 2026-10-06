Грозит очень многим: кто больше всего рискует заболеть раком желудка

Онколог Черемушкин: пожилые люди подвержены раку желудка

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин перечислил категории людей, наиболее уязвимых перед раком желудка. Об этом сообщает aif.ru.

Поводом для разговора стало известие о кончине психотерапевта Анатолия Кашпировского. Он ушел из жизни в возрасте 87 лет. Незадолго до смерти у него диагностировали рак желудка.

«Рак желудка в основном встречается у пожилых. С возрастом иммунная система работает хуже, клетки плохо контролируются, к тому же накапливается негативный эффект от неправильного питания и курения. В целом факторов много», — отметил специалист.

Эксперт также добавил, что некоторые виды опухолей преимущественно развиваются у молодых пациентов.

«Есть опухоли, которые определяются генетическими особенностями или вирусными повреждениями, они быстро делятся и растут, например лимфомы. Это обычно характерно для более молодых», — уточнил он.

По словам Черемушкина, повышенный риск рака желудка наблюдается у курящих и у тех, кто часто ест острую, соленую и пряную пищу. Такая еда раздражает слизистую желудка и вызывает хроническое воспаление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с телеведущим и врачом-терапевтом Анатолием Кашпировским запланировано на 8 октября в Москве. Церемония пройдет в Большом зале Троекуровского кладбища и начнется в 12:00. Погребение организуют отдельно — в закрытом формате. Представитель семьи уточнил, что место захоронения не раскроют.

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