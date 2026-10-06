Путин, Собянин и Лихачев открыли московский кластер электробатарей

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Росатома» Алексей Лихачев открыли кластер электробатарей на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Это мероприятие стало частью совещания главы государства по вопросам развития накопления электроэнергии.

«Сегодня открывается новый кластер. Кластер электробатарей, крупнейший в стране и один из самых современных в мире. Он состоит из двух гигафабрик», — уточнил глава города.

Он добавил, что одна из фабрик будет отвечать за выпуск компактных аккумуляторов. Ее продукция подойдет для обеспечения питанием беспилотников, и бытовые устройства.

Вторая фабрика будет производить тягловые батареи. Они предназначены для того, чтобы длительно и стабильно подавать энергию. Такие аккумуляторы применяют для резервного питания, лодочных электромоторов и электротранспорта.

Лихачев заметил, что на этих предприятиях создан полный цикл производства электробатарей. Начиная с изготовления электродов и литиевых ячеек, заканчивая сборкой готовых батарей для автомобилей и элетронакопителей. Роботизация этого производства составляет 95%.

Мощность предприятия достигает 18 миллионов ячеек в год, что позволяет оснастить батареями до 50 тысяч элетроавтомобилей.

Также в кластере будут создан центр по разработке новых технологий.

К открытию по видеосвязи подключился Владимир Путин. Он отметил, как важно для России самостоятельно обеспечить большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для сохранения лидирующих позиций российской энергетике необходимо развивать новые решения, в том числе в сфере альтернативных источников энергии и постлитиевых технологий. Заметил Путин.

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