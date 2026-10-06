Путин: энергия — базовый ресурс экономики

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 17 0

Глава государства в режиме видеоконференции принял участие в открытии производственного комплекса в кластере по выпуску электрических батарей.

Путин назвал энергию базовым ресурсом экономики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Энергия — базовый ресурс экономики. Об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе открытия производственного комплекса в кластере по выпуску электрических батарей.

«Энергия — базовый ресурс экономики. Потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что особое внимание в этом вопросе стоит уделить территориям, где наблюдается дефицит энергоресурсов.

«Также накопители могут обеспечить растущие мощности центров обработки данных», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что в настоящее время важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное использование.

Ранее Путин анонсировал появление новых АЭС в России. Он отметил, что Россия соблюдает высокие стандарты в работе и должна дальше укреплять свое технологическое лидерство в этой сфере. Масштабные проекты сейчас реализуют не только внутри страны, но и за рубежом.

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