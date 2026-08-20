Владимир Путин анонсировал появление новых АЭС в России

Владимир Путин провел совещание по вопросам атомной энергетики.

Россия является лидером на рынке строительства АЭС в мире. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по вопросам атомной энергетики. Наша страна соблюдает высокие стандарты в работе и должна дальше укреплять свое технологическое лидерство в этой сфере. Масштабные проекты сейчас реализуют как внутри страны, так и за рубежом.

«Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы, при этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован ввод еще около 30-ти гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС», — сказал Владимир Путин.

«Мы работаем над дальнейшим расширением нашего зарубежного присутствия, уже имеем подписанные договоренности еще 17 блоков в шести странах. Ну, вот последний пример — это подписание соответствующего межправительственного соглашения с Вьетнамом. Кроме того, еще с 15 странами ведем переговоры», — сообщил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Большое внимание уделили подготовке кадров. Президент поздравил всех сотрудников с важной для всей отрасли датой. Атомная промышленность в стране была создана ровно 81 год назад.

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