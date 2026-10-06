Собянин: 70 пожарных и спасателей Москвы получили почетные звания

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 24 0

Мэр отметил, что за каждым награжденным стоят сотни спасенных жизней.

Собянин: 70 пожарных и спасателей Москвы получили звания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Семьдесят столичных пожарных и спасателей удостоены почетных званий города Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

Среди отмеченных — Юрий Жуковский, представитель известной династии пожарных. Его дед тушил возгорания в столице еще в годы Великой Отечественной войны. Сам Юрий прошел путь от курсанта до начальника управления пожаротушения.

Александр Панормов начинал службу добровольцем и помогал пострадавшим от землетрясения в Спитаке (Армения). Сейчас он возглавляет службу поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра.

Сергей Семенов дважды становился лучшим спасателем Москвы. Он мастер спорта по спасательному многоборью и почетный донор.

Для Виталия Куликова защита людей также стала семейным делом. Он побеждал в конкурсе «Московские мастера» и в 2017 году был признан лучшим пожарным столицы. Его жена Елена работает вместе с ним в пожарно-спасательном отряде, а брат служит спасателем.

Недавно почетное звание получил Андрей Потапов. В профессии он почти четверть века: начинал водителем пожарного автомобиля, а сегодня руководит пожарно-спасательным отрядом.

Андрей Макаревич трудится в городской поисково-спасательной службе на водных объектах. Он участвовал в спасении 29 человек, а также в ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году.

Награды вручены тем, кто проявил высокий профессионализм при тушении пожаров и ликвидации последствий аварий и происшествий. Как отметил мэр, за каждым из награжденных стоят сотни спасенных жизней и тысячи устраненных происшествий. Звание «Почетный пожарный города Москвы» присуждается за мастерство в борьбе с огнем и защите людей, а «Почетный спасатель города Москвы» — за высокий уровень работы при ликвидации последствий аварий и ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в День учителя мэр Москвы Сергей Собянин вручил почетные грамоты 25 столичным педагогам. В число награжденных вошли учителя, для которых школа уже давно перестала быть просто местом работы и превратилась в смысл жизни. Один из награжденных — Владимир Кривобоков, который 44 года обучает математике в школе № 1547. Его мать тоже была преподавателем математики и посвятила школе более 40 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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