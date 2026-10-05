Собянин наградил 25 лучших педагогов Москвы в День учителя

Мэр Москвы Сергей Собянин в День учителя вручил почетные грамоты 25 педагогам, которых выпускники столичных школ признали лучшими. Об этом глава города написал в мессенджере МАКС.

«Среди награжденных — учителя, для которых работа в школе давно стала делом жизни», — отметил Собянин.

Одной из отмеченных педагогов стала Екатерина Преина из школы № 1508. Она 45 лет преподает русский язык и литературу. В этом году ее ученики восемь раз набрали по 100 баллов на ЕГЭ. Двое выпускников получили по 200 баллов, а 14 решили стать учителями.

Владимир Кривобоков 44 года преподает математику в школе № 1547. Его мама тоже была учителем математики и работала в школе больше 40 лет. Каждый год у Владимира Кривобокова есть стобальники, а многие выпускники поступают на технические специальности в ведущие вузы.

Еще одна награжденная — учитель биологии Ирина Чернышова. Она 25 лет работает в школе имени Маршала В. И. Чуйкова и сейчас преподает в медицинском классе. Ее ученики становятся победителями и призерами конкурсов и конференций, а после школы поступают в МГУ, Сеченовский и Пироговский университеты.

Светлана Дьякова преподает русский язык и литературу в школе № 1520 имени Капцовых уже 35 лет. Она помогает старшеклассникам выбрать будущую профессию и организует для них экскурсии в столичные вузы. Также в этом году педагог участвовала в мероприятии МГПУ, посвященном использованию ИИ и нейросетей в обучении.

Всего в московских школах работают 54 тысячи учителей. Они обучают и воспитывают более 1,1 миллиона школьников.

«С праздником, дорогие учителя! Ваш благородный труд навсегда в сердцах ваших учеников. Пусть вдохновение никогда не иссякает, а каждый день радует новыми успехами», — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником и назвал их труд благородной и ответственной миссией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.