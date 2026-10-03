Прилетела из Турции, родила в туалете и задушила ребенка: трагедия в Шереметьево

В Шереметьево после родов в туалете погибли женщина и новорожденный

В аэропорту Шереметьево 2 октября погибли новорожденный ребенок и его 30-летняя мать. По данным 5-tv.ru, женщина родила в туалете терминала C после прилета из Антальи, после чего перекрыла младенцу дыхание и выбросила тело в мусорное ведро. Позднее пассажирку госпитализировали с сильным кровотечением, однако спасти ее не удалось.

Родила в туалете после прилета из Антальи

Известно, что 30-летняя Наталья Б. прилетела в Москву из Антальи. Уже после прибытия в аэропорт у нее начались схватки.

Женщина отправилась в туалет в зоне прилета терминала C, где самостоятельно родила ребенка. Некоторое время после этого она оставалась внутри кабинки, сидела на полу и подпирала дверь ногами.

Находившиеся поблизости пассажиры пытались узнать, нужна ли ей помощь, однако женщина отказывалась. Позднее в уборной обнаружили тело новорожденного.

Женщина перекрыла ребенку дыхание

По предварительным данным, после родов Наталья перекрыла младенцу дыхание, засунув ему в рот туалетную бумагу.

После смерти ребенка женщина выбросила его тело в мусорное ведро. Точные обстоятельства произошедшего и причина смерти младенца устанавливаются.

Пассажирке после случившегося вызвали скорую помощь. Женщину доставили в больницу с сильным маточным кровотечением, однако врачи не смогли ее спасти.

Сожитель не знал о беременности

Наталья Б. жила вместе с 38-летним сожителем Дмитрием П. и 11-летней дочерью.

По словам мужчины, он не знал о беременности женщины. Незадолго до вылета из Турции Дмитрий заметил, что у Натальи округлился живот, и спросил ее об этом.

В ответ женщина сказала, что его «скоро ждет сюрприз».

Следователи возбудили уголовное дело

После обнаружения тела новорожденного и смерти его матери Управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело.

Следователь и криминалист осмотрели место происшествия. Правоохранители также допросили свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз.

Точная квалификация дела и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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