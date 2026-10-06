Россияне открыли более 220 тысяч счетов в цифровых рублях за месяц

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 19 0

Регулятор ожидал лишь 60 тысяч к концу года.

Цифровой рубль: сколько счетов открыли за месяц в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Россияне открыли более 220 тысяч счетов в цифровых рублях за месяц

За первый месяц с момента запуска цифрового рубля россияне открыли более 220 тысяч счетов. Об этом сообщила зампред Центробанка Зульфия Кахруманова на форуме «Финтех X10».

Изначально Банк России прогнозировал около 60 тысяч таких счетов к концу года. Однако реальный показатель уже за первый месяц превысил ожидания регулятора более чем в три раза.

С 1 октября некоторые сотрудники Минфина РФ впервые получили зарплату в цифровых рублях. Такой способ выплат носит добровольный характер. При этом любой гражданин России вправе выбрать цифровой рубль для получения средств. Как заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, создание цифрового рубля стало еще одним шагом для достижения финансового суверенитета страны.

Новая форма государсвенной валюты стала доступна с 1 сентября 2026 года. Они дополнили другие две официальные формы валюты в стране — наличную и безналичную.

Ранее 5-tv.ru писал, что в бюджет государства поступили первые платежи в виде налогов и штрафов в цифровых рублях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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