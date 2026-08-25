Не разрешили передать: Блиновская не получила подарок от дочери на день рождения

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 137 0

Некогда популярная «королева марафонов» редко видится с родными.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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В колонии не разрешили передать Елене Блиновской подарок от дочери

В колонии не разрешили передать блогеру Елене Блиновской рисунок от дочери — подарок на день рождения. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал отец некогда популярной интернет-звезды Олег Останин.

«Аврора, дочка, передавала рисунок и поздравления, не приняли», — сказал Олег Останин.

Мужчина пояснил, что рисунок был в посылке, однако по правилам колонии подобное не допускается. То есть в коробке, кроме продуктов питания не должно быть ничего лишнего. К этому также относят обычные рисунки.

«Не разрешено», — резюмировал Олег Останин.

Елене Блиновской 25 августа исполнилось 45 лет. В честь юбилея семья осужденной передала ей подарок — огромную посылку с фруктами и конфетами. Об этом ранее в беседе с 5-tv.ru также рассказал Олег Останин. Кроме того, он поделился, как его дочь проводит время в колонии. Мужчина отметил, что лично встретиться в праздник с дочерью у него не получилось.

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