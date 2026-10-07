«Будем понимать»: Катя Лель призвала не осуждать Преснякова за поцелуй с фанаткой

Катя Лель призвала не осуждать Преснякова за поцелуй с фанаткой

Заслуженная артистка России Катя Лель призвала не спешить с выводами после появления в сети видео с певцом Владимиром Пресняковым и поклонницей. На презентации корреспондент 5-tv.ru попросил певицу прокомментировать ролик, который вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

На записи видно, как девушка в большой ярко-красной шляпе стоит у сцены и снимает выступление Преснякова на телефон. В какой-то момент певец наклоняется к поклоннице и целует ее, а затем с улыбкой продолжает выступление.

Лель отнеслась к ситуации спокойно. Она заявила, что не знает, что именно происходило до и после съемки.

«Вы же себе тоже иногда что-то позволяете невозможное, да? Так и артисты, которые могут. Ну вот, ну не все же могут быть в адекватном состоянии», — отметила артистка.

По словам Лель, звезды не живут в вакууме и тоже могут уставать, не спать, эмоционально реагировать на происходящее или просто оказаться в состоянии, которое зритель не способен оценить по нескольким секундам ролика. Поэтому, считает певица, прежде, чем объявлять артиста виноватым, стоит хотя бы попытаться разобраться в обстоятельствах.

При этом Лель не стала утверждать, что любое поведение публичных людей необходимо оправдывать.

«Давайте мы не будем осуждать, а будем понимать человека», — сказала певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Лель рассуждала о способности плохого человека измениться в лучшую сторону. По ее мнению, по-настоящему измениться такой человек способен только перед смертью.

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