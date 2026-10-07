«Будем понимать»: Катя Лель призвала не осуждать Преснякова за поцелуй с фанаткой

|
Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 63 0

Певица считает, что нужно не делать выводы по одному видео и разобраться в ситуации.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Катя Лель призвала не осуждать Преснякова за поцелуй с фанаткой

Заслуженная артистка России Катя Лель призвала не спешить с выводами после появления в сети видео с певцом Владимиром Пресняковым и поклонницей. На презентации корреспондент 5-tv.ru попросил певицу прокомментировать ролик, который вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

На записи видно, как девушка в большой ярко-красной шляпе стоит у сцены и снимает выступление Преснякова на телефон. В какой-то момент певец наклоняется к поклоннице и целует ее, а затем с улыбкой продолжает выступление.

Лель отнеслась к ситуации спокойно. Она заявила, что не знает, что именно происходило до и после съемки.

«Вы же себе тоже иногда что-то позволяете невозможное, да? Так и артисты, которые могут. Ну вот, ну не все же могут быть в адекватном состоянии», — отметила артистка.

По словам Лель, звезды не живут в вакууме и тоже могут уставать, не спать, эмоционально реагировать на происходящее или просто оказаться в состоянии, которое зритель не способен оценить по нескольким секундам ролика. Поэтому, считает певица, прежде, чем объявлять артиста виноватым, стоит хотя бы попытаться разобраться в обстоятельствах.

При этом Лель не стала утверждать, что любое поведение публичных людей необходимо оправдывать.

«Давайте мы не будем осуждать, а будем понимать человека», — сказала певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Лель рассуждала о способности плохого человека измениться в лучшую сторону. По ее мнению, по-настоящему измениться такой человек способен только перед смертью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.71
0.78 96.03
0.70
Эстеты и трансформаторы: в чем жизненное предназначение рожденных в сентя...

Последние новости

18:07
Миллиардер Далио предупредил о скором обвале рынка ИИ
18:00
Попрыгала на механическом друге: женщина упала с «пениса» в баре и подала в суд
17:56
Суд Москвы оштрафовал Twitch почти на 42 миллиона рублей
17:47
«Это труд»: Кирилл Андреев поделился секретом крепких отношений
17:40
Скончался ученый-юрист Виктор Сальников
17:32
«Как с ветряной мельницей»: Дюжев о борьбе со слухами

Сейчас читают

Шторм обвалил цены на электроэнергию в Финляндии почти до нуля: Прибалтика — в деле
Доллар готовится взлететь выше 90 рублей
В Татарстане восстановили движение по трассе после обрушения надземного перехода
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео