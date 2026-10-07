Патриотизм и решительность: как иностранные лидеры поздравили Путина с днем рождения

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Ранее помощник президента РФ рассказал, какие планы у главы государства на праздничный день.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Иностранные лидеры поздравили Путина с днем рождения

Сегодня в Кремль приходят телеграммы со всего мира. Иностранные лидеры поздравляют Владимира Путина с днем рождения. Президенту исполнилось 74 года.

Среди первых свои послания направили председатель КНР Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын. А также главы Туркменистана и Белоруссии. Александр Лукашенко отметил патриотизм и решительность нашего президента, которые позволяют отстаивать национальные интересы страны и ее суверенный путь развития.

Сердар Бердымухамедов указал на личный вклад Владимира Путина в укрепление стратегического партнерства Москвы и Ашхабада. Глава Туркменистана пожелал крепкого здоровья, успехов, а дружественному народу России — благополучия и процветания.

Президент проведет день рождения на рабочем месте. Как сообщил его помощник Юрий Ушаков, у Владимира Путина запланирован ряд международных телефонных разговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Текст послания опубликован на официальном сайте Московской патриархии.

В обращении патриарх отметил многолетнюю работу главы государства по укреплению российской государственности и экономики, защите традиционных нравственных и семейных ценностей, а также сохранению исторического, духовного и культурного наследия. Особое внимание Кирилл уделил взаимодействию государства и Русской православной церкви, выразив признательность президенту за внимание к деятельности церкви и отметив высокий уровень церковно-государственных отношений в современной России.

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