«Больше не перенесут»: пастор из ЮАР назвал точные даты конца света

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 58 0

Спойлер: это произойдет совсем скоро.

Когда наступит конец света: точные даты

Фото: 5-tv.ru

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Daily Express: пастор из ЮАР назвал точные даты конца света

Южноафриканский пастор Джошуа Млакела объявил, что «вознесение» человечества произойдет 12–13 октября 2026 года. Об очередном предсказании проповедника, ранее ошибавшегося в прогнозах конца света. Об этом сообщила газета Daily Express.

Млакела утверждает, что узнал даты во время видений. По его словам, ему якобы явились Бог и Иисус Христос, которые сообщили о предстоящем событии.

Пастор заявил, что больше не ожидает изменения сроков и считает названные дни окончательными.

«Другой даты вознесения не будет», — отметил он.

Под «вознесением» в данном случае подразумевается событие, которое часть христиан связывает с восхождением верующих на небеса перед периодом Великой скорби.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс высказался о потенциальных рисках развития искусственного интеллекта. Предприниматель заявил, что ИИ способен стать катализатором событий с большим числом жертв при использовании технологий людьми с плохими намерениями.

Гейтс отметил, что одна и та же технология может применяться для разработки лекарств или создания биологического оружия. По его мнению, необходимо лучше различать цели использования ИИ.

Предприниматель выступил за строгий контроль наиболее передовых систем и введение соответствующих стандартов в США. При этом он подчеркнул, что механизмы надзора не должны означать замедление развития технологий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Больше не перенесут»: пастор из ЮАР назвал точные даты конца света

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