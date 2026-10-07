Паника в блоке Мерца: в ФРГ набирает обороты правительственный кризис

Правительственный кризис набирает обороты в Берлине. Представитель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» впервые в истории возглавил парламент в одной из ключевых земель. Это назначение уже спровоцировало панику в политическом блоке немецкого канцлера. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин о том, чем может обернуться для Мерца новое поражение.

Хоровое чтение германской Конституции перед окнами магдебургского парламента. Как будто внутри уже происходит что-то противозаконное. Сотни протестующих и одно требование — не допустить победившую на выборах «Альтернативу для Германии» к руководству и власти.

Политики АдГ сами выходят к собравшимся. Но диалога не получается — освистывают, перепалка.

Нашумевшие выборы в Саксонии-Анхальт состоялись месяц назад. Но только теперь становится понятно, насколько болезненны их результаты, когда голоса избирателей превращаются в конкретные полномочия и должности.

И то, чего опасались противники АдГ, произошло. Впервые в истории Германии земельный парламент возглавил представитель самых непримиримых антиправительственных сил.

«Мы считаем, что успех подтверждает правильность нашего курса, и хотим добиться того, чтобы партия „Альтернатива для Германии“ перешла от роли оппозиции к ответственности за управление страной», — сказал председатель регионального парламента федеральной земли Саксония-Анхальт Тобиас Рауш.

Парламентская должность — только начало, в декабре борьба за пост премьер-министра земли.

Перемены заметны даже по рассадке. АдГ — крупнейшая фракция — добилась центральных мест в зале.

В то время как для партии Мерца сентябрь обернулся целой чередой поражений. В Саксонии-Анхальт, затем провалы в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании, где христианские демократы не преодолели даже пятипроцентный барьер. Оппозиция связывает это исключительно с нынешним курсом и милитаризацией.

«Мы находимся в эпицентре правительственного кризиса. Реформы не проводятся, впрочем, они и раньше не проводились. Вместо этого нам предлагают налоги на сахар и пластик, выдвигают новые идеи, как ещЕ больше обременить граждан», — сказала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Внутри самой ХДС/ХСС не прекращаются споры о положении самого канцлера, хотя сторонники Мерца выступают против кадровых войн и требуют сосредоточиться на работе правительства. Да и сам Мерц не намерен отступать от своего. Последняя встреча с премьером Литвы — лишнее тому подтверждение.

«К концу 2027 года мы полностью развернем немецкую бригаду в Литве, в Вильнюсе. Германия впервые на постоянной основе размещает крупное воинское соединение за пределами своей территории. Мы делаем все это для того, чтобы обеспечить надежное сдерживание России», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

В воскресенье канцлеру предстоит разбор политических провалов: в Берлине соберется президиум ХДС. По сути — антикризисное заседание всей партийной верхушки.

Тем более что разрыв теперь не только восточногерманский.

По федеральному опросу INSA, опубликованному 3 октября, на выборах в Бундестаг, случись они сейчас, АдГ, которую годами пытались изолировать, получила бы уже 30%. Блок канцлера Мерца — всего 18%.

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