Вы даже не заметите: ос и личинок можно случайно съесть вместе с инжиром

Нутрициолог Степаненко: большинство насекомых откладывают в инжир личинки

Инжир тысячи лет подавали к столам царей. За его вкус и питательность плод до сих пор часто используют в самых изысканных десертах.

Но сладость инжира привлекает не только людей. Говорят, внутри могут находиться осы и червяки, которых человек съедает, не замечая.

Правда ли это? Как есть инжир безопасно? Эксклюзивно 5-tv.ru нутрициолог Марина Степаненко ответила на эти вопросы, а еще рассказала, с чем сочетать плод, чтобы получить максимум пользы, и какова его безопасная дневная норма.

Кто скрывается внутри инжира

Как правильно есть инжир: польза и вред организму. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Ihar Ivanouski

Инжир, или фиговое дерево, — это растение рода фикус. То, что человек привык называть плодом, с точки зрения ботаники является соплодием. Внутри грушевидного образования располагаются сотни крошечных цветков, которые опыляются особым видом насекомых — осой-бластофагой.

Это не те осы, которые больно жалят и вьются над вареньем. Бластофага — микроскопическое перепончатокрылое насекомое, которое живет в симбиозе с инжиром и не представляет никакой опасности для человека. Размер этого насекомого — всего 1,5-2 миллиметра.

Оказывается, они друг другу помогают. Насекомые, участвующие в жизни растения, выполняют строго определенные функции и не являются паразитами, которых стоит опасаться.

Что происходит с осой дальше? После опыления она откладывает яйца и погибает внутри плода. Ферменты инжира расщепляют тело насекомого практически полностью. К моменту созревания от осы не остается ничего, кроме хитинового скелета, который невозможно заметить невооруженным глазом.

«Очень часто бывает, что можно увидеть эту маленькую, в два-три миллиметра, осу. Но это не значит, что такой инжир нельзя есть», — отметила Степаненко.

Более того, для современных покупателей эта проблема практически неактуальна. Плоды, которые лежат на прилавках магазинов, опыляются искусственным путем, без участия насекомых. Осы могут встречаться только в диком инжире, который растет в естественных условиях, а не на плантациях для массового сбыта. Поэтому в инжире из магазина ос, с большей вероятностью, нет.

Чьи личинки часто бывают в инжире

Как правильно есть инжир: польза и вред организму. Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Ситуация с червячками сложнее. Если разломать свежий плод, внутри действительно бывают маленькие белые личинки.

Дело в том, что инжир — очень сладкий и привлекательный для различных мушек продукт.

«Большинство насекомых обожают этот сладкий фрукт и откладывают туда свои личинки, свои яйца, из которых потом вылупляются эти червячки», — предупреждает нутрициолог.

Но они не опасны для человека и не могут жить в организме. Червяки не паразитируют в нем и не наносят вреда. Однако есть их все равно неприятно.

Надо ли чистить инжир

Как правильно есть инжир: польза и вред организму. Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams — Funkystock

Кожица у этого плода тонкая и съедобная, но многие предпочитают ее снимать. Нужно ли это делать?

С точки зрения питательной ценности, кожица содержит клетчатку и часть витаминов. Однако, если плод был сорван в антисанитарных условиях или долго лежал на прилавке, на поверхности могут оставаться пыль, грязь и следы жизнедеятельности насекомых.

Поэтому сушеный инжир мыть обязательно.

Как выбрать полезный инжир

Как правильно есть инжир: польза и вред организму. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Olena Rudo

Качественный плод должен быть плотным, гладким и равномерного цвета.

Не стоит брать излишне мягкий инжир: его сложно донести до дома, он быстро портится. Слишком твердый тоже не подходит — он может оказаться недозрелым и невкусным.

Средний срок годности свежего инжира — всего три-пять дней. Это объясняет, почему купить действительно свежий продукт так сложно: либо его сорвали зеленым, либо он уже переспел.

Если нет возможности съесть свежий инжир сразу, его можно заморозить. Это допустимый вариант, который позволяет сохранить полезные свойства продукта на более долгий срок.

Как и с чем есть инжир, чтобы получить максимум пользы

Как правильно есть инжир: польза и вред организму. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Инжир — это не просто вкусный фрукт, а настоящий кладезь витаминов и микроэлементов.

В нем содержатся железо, витамины группы C и B, калий, магний, фосфор и кальций. Он прекрасно помогает людям с заболеваниями сердца и восполняет дефицит калия. Также в нем есть клетчатка, которая поддерживает работу кишечника и питает микрофлору, и полифенолы — растительные антиоксиданты, необходимые для правильной работы организма.

Однако есть один нюанс: инжир избыточно сладкий. Это касается как свежего, так и сушеного продукта. Именно поэтому важно не только соблюдать норму, но и правильно сочетать его с другими продуктами.

«Рекомендуется в первой половине дня, как и все простые углеводы, употреблять. И в идеале сочетать с чем-то белковым и достаточно жирным», — подсказала Степаненко.

Это помогает замедлить всасывание сахара в кровь и избежать резких скачков глюкозы. Идеальные варианты: греческий йогурт, любые орехи, сыр фета с рукколой или даже мясные блюда, например, курица. Инжир в качестве добавки к мясу — это не только вкусно, но и полезно.

Сколько можно есть инжира в день

Как правильно есть инжир: польза и вред организму. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Отдельное внимание стоит уделить гликемическому индексу. У свежего инжира он ниже, так как плод содержит много воды. В сушеном виде концентрация сахаров возрастает, и гликемический индекс становится высоким. Поэтому людям с сахарным диабетом и нарушением толерантности к углеводам нужно быть особенно осторожными.

Калорийность инжира напрямую зависит от его вида. В свежем плоде содержится много воды, поэтому на 100 граммов приходится всего около 50–60 калорий. В сушеном инжире калорийность возрастает в пять раз — до 250–270 калорий на 100 граммов.

Исходя из этого, различаются и нормы употребления.

«Если свежего можно съесть три штучки, то сушеного одну-две, не больше», — подчеркнула Степаненко.

Это количество считается оптимальным для разнообразия питания и восполнения микроэлементов. Превышать норму не рекомендуется, особенно если есть проблемы с углеводным обменом.

Детям инжир можно с года. Он абсолютно безопасен и минимально аллергенен. Главное — выбирать плотные плоды, мыть их, осматривать на наличие червячков и не превышать дневную норму.