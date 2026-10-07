Мишустин начал заседание правительства с поздравления Путина

Премьер-министр пожелал президенту здоровья и успехов в выполнении поставленных задач.
Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва
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Премьер-министр России Михаил Мишустин открыл заседание правительства поздравлением президента Владимира Путина с днем рождения.
Мишустин пожелал Путину крепкого здоровья и реализации намеченных планов.
«Прежде чем мы начнем заседание правительства РФ, хочу от имени правительства поздравить Владимира Владимировича Путина с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, реализации задуманных планов и задач», — сказал Мишустин.
По словам главы правительства, кабинет министров со своей стороны сделает все необходимое для решения задач, которые стоят перед страной.
Поздравления президенту в течение дня поступали не только от российских представителей. Пресс-служба Кремля сообщила о многочисленных обращениях от глав иностранных государств и правительств.
К поздравлениям присоединились и российские космонавты, работающие на Международной космической станции. Они записали обращение к президенту непосредственно с орбиты.
Необычным способом Путина поздравили и представители общественности в Африке. В Того местная молодежь подготовила рэп-композицию, посвященную российскому президенту.
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