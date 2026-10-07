Мишустин начал заседание правительства с поздравления Путина

|
Дарья Белова
Дарья Белова 24 0

Премьер-министр пожелал президенту здоровья и успехов в выполнении поставленных задач.

Мишустин поздравил Путина с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр России Михаил Мишустин открыл заседание правительства поздравлением президента Владимира Путина с днем рождения.

Мишустин пожелал Путину крепкого здоровья и реализации намеченных планов.

«Прежде чем мы начнем заседание правительства РФ, хочу от имени правительства поздравить Владимира Владимировича Путина с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, реализации задуманных планов и задач», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, кабинет министров со своей стороны сделает все необходимое для решения задач, которые стоят перед страной.

Поздравления президенту в течение дня поступали не только от российских представителей. Пресс-служба Кремля сообщила о многочисленных обращениях от глав иностранных государств и правительств.

К поздравлениям присоединились и российские космонавты, работающие на Международной космической станции. Они записали обращение к президенту непосредственно с орбиты.

Необычным способом Путина поздравили и представители общественности в Африке. В Того местная молодежь подготовила рэп-композицию, посвященную российскому президенту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.71
0.78 96.03
0.70
Эстеты и трансформаторы: в чем жизненное предназначение рожденных в сентя...

Последние новости

18:07
Миллиардер Далио предупредил о скором обвале рынка ИИ
18:00
Попрыгала на механическом друге: женщина упала с «пениса» в баре и подала в суд
17:56
Суд Москвы оштрафовал Twitch почти на 42 миллиона рублей
17:47
«Это труд»: Кирилл Андреев поделился секретом крепких отношений
17:40
Скончался ученый-юрист Виктор Сальников
17:32
«Как с ветряной мельницей»: Дюжев о борьбе со слухами

Сейчас читают

Шторм обвалил цены на электроэнергию в Финляндии почти до нуля: Прибалтика — в деле
Доллар готовится взлететь выше 90 рублей
В Татарстане восстановили движение по трассе после обрушения надземного перехода
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео