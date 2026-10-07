«Эндрю, хелп ми!» — «Человек-паук» спас Юру Борисова на красной дорожке

|
Василиса Власова
Василиса Власова 51 0

Актер заступился за русского коллегу и попросил журналистов «не обижать» его.

Фото, видео: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru; YouTube/Associated Press; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Эндрю Гарфилд помог Юре Борисову с английским

Актер Юра Борисов нашел необычный выход из ситуации, когда не смог выразить свои мысли на английском. Номинант на «Оскар» прошлого года позвал Эндрю Гарфилда, чтобы выйти из неловкой паузы во время интервью. Видео выложило агентство The Associated Press на YouTube-канале.

«Эндрю, хелп ми!», — такими словами Борисов позвал Гарфилда.

На премьере «Искусственного» Борисов отвечал на вопросы о работе с режиссером Гуаданьино. Говоря о гримерах, он запнулся и обратился за поддержкой к проходящему мимо Гарфилду.

Тот в свою очередь заступился за русского коллегу.

«Что вы с ним делаете? Он самый искренний человек, не надо обижать нашего Юру», — в шутку сказал звезда «Человека-паука» журналистам.

Юра по фильму— 39-летний ученый из Нижнего Новгорода и сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Эндрю — генеральный директор компании Сэм Альтман.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с какой вероятностью Юра Борисов может получить Оскар за роль в фильме «Искусственный». Издание Variety ранее сообщило о планах наградной кампании. Пока заявлений о официальной номинации нет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.71
0.78 96.03
0.70
Эстеты и трансформаторы: в чем жизненное предназначение рожденных в сентя...

Последние новости

19:46
Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли в результате удара ВСУ по Херсону
19:45
Чтение, баня, хамам: Дмитрий Дюжев рассказал, как предпочитает отдыхать
19:30
«Они просто должны»: за что Дробыш может вычеркнуть человека из друзей
19:15
Дмитрий Дибров: на место ушедшей жены в дом пришла съемочная группа
19:12
Рекордное снижение младенческой смертности зафиксировано в России
19:10
Российский турист погиб во время полета на параплане в Турции

Сейчас читают

Шторм обвалил цены на электроэнергию в Финляндии почти до нуля: Прибалтика — в деле
Доллар готовится взлететь выше 90 рублей
В Татарстане восстановили движение по трассе после обрушения надземного перехода
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео