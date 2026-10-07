Актер Эндрю Гарфилд помог Юре Борисову с английским

Актер Юра Борисов нашел необычный выход из ситуации, когда не смог выразить свои мысли на английском. Номинант на «Оскар» прошлого года позвал Эндрю Гарфилда, чтобы выйти из неловкой паузы во время интервью. Видео выложило агентство The Associated Press на YouTube-канале.

«Эндрю, хелп ми!», — такими словами Борисов позвал Гарфилда.

На премьере «Искусственного» Борисов отвечал на вопросы о работе с режиссером Гуаданьино. Говоря о гримерах, он запнулся и обратился за поддержкой к проходящему мимо Гарфилду.

Тот в свою очередь заступился за русского коллегу.

«Что вы с ним делаете? Он самый искренний человек, не надо обижать нашего Юру», — в шутку сказал звезда «Человека-паука» журналистам.

Юра по фильму— 39-летний ученый из Нижнего Новгорода и сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Эндрю — генеральный директор компании Сэм Альтман.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с какой вероятностью Юра Борисов может получить Оскар за роль в фильме «Искусственный». Издание Variety ранее сообщило о планах наградной кампании. Пока заявлений о официальной номинации нет.

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