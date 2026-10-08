Тромб, пневмония и опухоли: что известно о состоянии Кристы Пайк после неудачной казни

Криста Пайк после неудачной казни не может глотать и двигать руками

У Кристы Пайк, пережившей неудачную попытку исполнения смертного приговора, диагностировали пневмонию, тромб и нарушения глотания. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на адвокатов женщины.

Защитники рассказали, что Пайк не может принимать пищу и двигать сильно отекшими руками и кистями. Эти сведения также приводит Reuters. Пока неизвестно, удастся ли восстановить утраченную подвижность.

По словам адвокатов, 5 октября им сообщили о смерти мозга подзащитной. Однако 6 октября она пришла в сознание и начала говорить. Женщина уже взаимодействует с окружающими, несмотря на сохраняющуюся спутанность сознания. Она продолжает получать медицинскую помощь.

Попытка казни состоялась 30 сентября. Пайк ввели две дозы препарата, но она выжила. После этого ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Смертный приговор Пайк вынесли в 1996 году за убийство 19-летней Коллин Слеммер, совершенное годом ранее. Девушки учились в одном учебном заведении. Пайк обвиняла Слеммер в намерении увести ее молодого человека. Она выманила девушку в безлюдное место, где вместе с сообщником убила ее.

Жестокость преступления и юный возраст участников вызвали широкий общественный резонанс. На теле погибшей также обнаружили вырезанный символ, который следствие связывало с сатанинской тематикой.

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