Мадрид охватили новые протесты после смерти выселенной пенсионерки

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Мари Кармен Абаскаль стала символом жилищного кризиса в Испании.

Фото, видео: © Getty Images/Europa Press News; 5-tv.ru

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Умерла Мари Кармен Абаскаль — 87-летняя жительница Мадрида, ставшая символом борьбы против жилищного кризиса в Испании. После ее принудительного выселения из квартиры начались массовые протесты, которые сразу переросли в столкновения с полицией.

Известие о ее смерти вновь вывело людей на улицы — теперь они идут к стихийному мемориалу ее памяти. К нему пришел и корреспондент «Известий» в Мадриде Даниэль Бербель.

Даже глубокой ночью у стихийного мемориала продолжают собираться люди. Соседи в полной тишине смотрят на горящие свечи. Здесь же лежит футболка местного профсоюза арендаторов — именно его активисты до последнего поддерживали Мари Кармен перед выселением. Среди табличек выделяется одна с надписью: «Спасибо за то, что ты изменила Испанию».

Разумеется, мемориал возник прямо напротив дома, где она прожила много лет и откуда ее принудительно выселили всего две недели назад.

Мари Кармен Абаскаль умерла в больнице, куда была доставлена 23 сентября после выселения. В этой квартире она прожила 71 год. Новый владелец дома поднял аренду для пожилой женщины в три раза — в итоге стоимость превысила ее пенсию на триста евро. Эпизод взбудоражил всю страну.

В Мадриде на площади Пуэрта-дель-Соль активисты разбили палаточный лагерь. После известия о смерти Мари Кармен его участники прошли маршем к Конгрессу. Протестующие намерены продолжить акции, а профсоюзы арендаторов уже объявили о всеобщей забастовке 11 ноября.

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Мадрид охватили новые протесты после смерти выселенной пенсионерки

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